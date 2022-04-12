البورصة مرشحة لمزيد من الضغوط البيعية على الأجل القصير

توقع محللون فنيون استمرار الضغوط البيعية بالبورصة المصرية على الأجل القصير، والتى قد تصل بالمؤشر الرئيسى «EGX30» إلى مستوى الدعم 10600 إلى 10650 نقطة.

وقال المحللون إن السوق شهدت حالة من الارتباك وعدم اليقين فى تعاملات الاثنين، ناتجة عن ترقب المتعاملين لتنفيذ الصفقات المعلن عنها سلفًا، لتساهم تلك الحالة فى حركة هابطة للمؤشرات.

وشهدت السوق تراجعا ملحوظا لسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات»، الذى انخفض بشكل حاد بنحو %20 بينما هبط «التجارى الدولى» بحوالى %2.4 و«أبو قير للأسمدة» %1.3.

وسجلت مؤشرات السوق تراجعات جماعية بختام تعاملات جلسة الاثنين، إذ هبط «EGX30» الرئيسى بنسبة %1.55 ليصل إلى مستوى 10728 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة إلى 1810 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقا بنحو %2.19 مسجلا 2755 نقطة.

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية أن البورصة شهدت تراجعات قوية للجلسة الثانية على التوالى وكسرت مستوى الدعم الهام عند 10800 نقطة وسط ضغوط بيعية على الأسهم القيادية.

وأشار إلى أن المؤشر الثلاثينى يستهدف مستوى الدعم 10650 نقطة، متوقعاً أن يرتد بالقرب منه، والعودة مرة لفتح مراكز شرائية جديدة.

ولفت إلى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة واصل تراجعه أيضا، وسط بيع مكثف من قبل الأفراد على أسهم المضاربات.

وأوضح عطا أن المؤشر ما زال أعلى مستوى الدعم الأقرب 1800 نقطة، متوقعاً أن تعاود الأسهم الصغيرة التماسك بداية من اليوم مع هدوء حدة البيع، ليستهدف الوصول إلى 1900 نقطة.

من جانبه، قال أحمد أبو اليزيد، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «عكاظ» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى يختبر الدعم التالى 10600 نقطة والذى من المرجح أن يعمل على إيقاف الهبوط.

وتوقع أن تسعى السوق إلى تكوين قاع قصيرة الأجل لإعادة الارتفاع مرة أخرى، لاستهداف مستوى المقاومة 11200 ثم 11400 نقطة.

ورجح أبو اليزيد أن يشهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتدادا من مستوى الدعم المهم 1800 نقطة، ليستهدف 1900 ثم 2000 نقطة خلال الفترة المقبلة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 839 مليون جنيه بتعاملات الاثنين، وجرى التعامل على 191 سهما ارتفع منها 16 وانخفضت أسعار 97، بينما استقرت 78 عند مستويات جلسة الأحد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى قيم تداولات قدرها 89.6 و108.2 مليون جنيه بالترتيب، بينما أظهر الأجانب اتجاها بيعيا بصافى 197.8 مليون جنيه.