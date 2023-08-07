البورصة مرشحة لمزيد من الصعود وEGX30 يستهدف 18200-18000 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى استمرار التحركات الإيجابية للبورصة على الأجل القريب، ما قد يؤهل المؤشر الرئيسى EGX30 لاستهداف مستويات 18200-18000 نقطة، وذلك حال تمكنه من اختراق مستوى المقاومة 17770 نقطة.

ورجحوا استهداف مؤشر EGX70، للأسهم الصغيرة والمتوسطة الصعود تجاه مستويات 3650-3750 نقطة.

وأشاروا إلى الصعود القوى لمؤشرات البورصة المصرية أمس، متجاوزة قرار البنك المركزى رفع أسعار الفائدة %1 الخميس الماضي، وذلك بدعم من تحركات إيجابية جماعية للأسهم القيادية.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أمس، على ارتفاع جماعي، بمكاسب سوقية نحو 16 مليار جنيه، إذ صعد المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %1.41 ليغلق بمستوى 17697 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %1.16 عند مستوى 3566 نقطة، EGX100 الأوسع نطاقا، بنحو %1.49 ليصل إلى 5274 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 2.07 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 1.2 تريليون مقابل 1.184 تريليون مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع، بصافى قيمة 2.7 و21.7 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافى شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 24.5 مليون جنيه.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 سجل صعودًا قويًا فى أولى جلسات الأسبوع الجارى أمس، بدعم من تحركات جماعية للأسهم القيادية تزامنًا مع ارتفاع أحجام التداولات.

وأشار جمال الدين إلى أن EGX30 أنهى التداولات أمس قرب مستهدفه الأول 17770 نقطة، والتى تمثّل مستهدف التحرك العرضى المسيطر على المؤشر منذ الأسابيع الماضية.

وأشار جمال الدين إلى استمرار فرص صعود EGX30 لمستويات -17770 18000 نقطة، وذلك طالما تمكن من الاستقرار أعلى مستوى 17300 نقطة.

وعلى صعيد EGX70، قال جمال الدين إن المؤشر شهد أيضًا تحركات إيجابية ساعدت فى اختراق مستوى 3550 نقطة، ما يمثل إشارة إيجابية تعظم من فرص صعود المؤشر لمستويات 3650 نقطة، ثم 3750 نقطة.

ومن جانبه، أشار ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية المحللين الفنيين، إلى الإغلاق الإيجابى لمؤشرات البورصة، أمس، متجاوزة قرارات البنك المركزى رفع أسعار بنسبة %1.

واستكمل نبيل أن مؤشر EGX30 ارتفع ما يزيد عن 246 نقطة، ليغلق بالقرب من 17697 نقطة، ما يدعم استمرار ارتفاع المؤشر لمستوى 17770 نقطة، والذى يدعم اختراقه تغير النظرة الفنية المؤشر إلى الإيجابية.

وأشار نبيل إلى أن ذلك قد يمكن EGX30 من استهداف الحد العلوى الاتجاه العرضى عند مستوى 18200 نقطة.

وواصل نبيل أنه حال استمر EGX30 فى التداول دون مستوى 17770 نقطة، فقد يدفعه للهبوط وإعادة التجربة على مستوى الدعم الفرعى عند 17300 نقطة، والذى يمثل مستوى وقف الخسائر الحالى للمؤشر.

وقال نبيل إن الأغلاق دون مستوى 17300 نقطة، قد يفتح الباب لمزيد من الضغوط البيعية التى قد تعيد المؤشر للتجربة على مستوى 16500 نقطة.

وعلى صعيد EGX70 قال نبيل إن المؤشر يستهدف مستوى 3595 نقطة، على الأجل القريب.

وأكد أنه إذا تمكن EGX70 من اختراق المستوى المذكور قد يدفعه لإعادة التجربة على مستوى 3768 نقطة، على الأجل المتوسط.