البورصة مرشحة لمزيد من الصعود صوب 17700 نقطة

صعدت البورصة المصرية بجلسة اليوم الاثنين لتغلق في المنطقة الخضراء بعد اختراق مؤشرها الرئيسي “Egx30” مستوى المقاومة 17400 نقطة، ورهن الخبراء استمرار المسار الإيجابي بقدرة السوق على البقاء أعلاها والاتجاه صوب قمم جديدة.

وقال الخبراء إن استمرار المؤشرات في الارتفاع يدل على عودة القوة الشرائية للسوق مرة أخرى، كما رأوا أن استقرار “EGX30” أعلى 17400 نقطة، سيدفعه لاختبار 17700.

وأشاروا إلى أنه حال ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من 17700 نقطة، قد يدفع ذلك “EGX30” للهبوط واختبار مستوى الدعم الرئيسي 17400 ليعاود الصعود منه مجددًا.

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي، إذ صعد “EGX30” بنسبة 0.97% ليغلق عند 17512.01 نقطة، وأيضًا “EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 5.7%% إلى 3442.45، و”EGX100” الأوسع نطاقًا بـ0.58% إلى 5112.06.

واتجه المستثمرون المصريون للشراء بصافي قيم تداولات بلغت حوالي 4.6 مليون جنيه، في حين فضَّل العرب والأجانب البيع بنحو 3.39 و1.25 مليون علي التوالي.

وسجلت السوق قيم تداولات على الأسهم بلغت 1.5 مليار جنيه، وأغلق رأس المال السوقي عند تريليون و176 مليارًا، فيما جرى التعامل على 197 شركة مقيدة، ارتفع منها 53، بينما انخفض 74، واستقر 70 عند مستويات الأحد.

وقال حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن “EGX30” أغلق خلال جلسة اليوم على ارتفاع بأكثر من 168 نقطة.

وأرجع ذلك إلى الأداء الإيجابي لأغلب الأسهم القيادية، إلي جانب استمرار اتجاه المؤسسات المصرية والعربية نحو الشراء، وفتح وتعزيز المراكز المالية بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على “Egx30” ودفعه لاختراق 17400 نقطة والاستقرار أعلاه بنهاية تعاملات جلسة الغد.

وأضاف عيد أن إغلاق “EGX70” على ارتفاع قدره 19.46 نقطة يعود إلى الأداء المتباين والمستقر لأغلب أسهمه، واتجاه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية، في الوقت الذي اتجه فيه الأجانب للشراء.

ورأى أن استقرار “Egx30” أعلى مستوى الدعم الرئيسي 17400 نقطة، قد يدفعه إلى اختبار منطقة المقاومة 17700.

كما رجح اتجاه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى دعم 17400 نقطة حال ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالأسهم القيادية بالقرب من منطقة المقاومة 17700 نقطة.

وتوقع اختبار “السبعيني” منطقة المقاومة الرئيسية 3460 نقطة، وفي حال اختراقه والاستقرار أعلاه سيتجه لاختبار مستوى المقاومة الثاني له 3500.

في السياق نفسه، قال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة، إن جلسة الغد ستحدد ما إذا كانت السوق ستشهد استقرارًا وعودة للاتجاه الصعودي مرة أخرى، بعد حالة التراجع التي سادت الفترة الماضية، موضحًا أنه في حال استمرار المؤشرات في الارتفاع فذلك دليل على عودة القوة الشرائية.

وأكد أن الاتجاه العام الذي تتسم به البورصة المصرية منذ فترة هو “الصعودي” كما أن هناك حالة من التفاؤل حيال برنامج الطروحات الحكومية.

وأشار إلى أن الانفراجة الكبرى للسوق المصرية مشروطة بحل أزمة توفير العملة واستقرار سعر الصرف، وهو ما يراهن عليه الجميع حتي تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.