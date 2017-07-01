البورصة مرشحة للهبوط قرب 13200 نقطة فى أسبوع تطبيق الدمغة

مصطفى طلعت رجّح محللون فنيون بسوق المال سيطرة المسار العرضى المائل للهبوط على تحركات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالى، وبعد العودة من إجازات عيد الفطر وثورة 30 يونيو، وسط توقعات بتراجع المؤشر الرئيسى "egx30" صوب مستوى 13200 نقطة. وأشار المحللون إلى أن السوق ستتأثر، خلال تداولات الأسبوع

مصطفى طلعت

رجّح محللون فنيون بسوق المال سيطرة المسار العرضى المائل للهبوط على تحركات البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالى، وبعد العودة من إجازات عيد الفطر وثورة 30 يونيو، وسط توقعات بتراجع المؤشر الرئيسى “egx30” صوب مستوى 13200 نقطة.





وأشار المحللون إلى أن السوق ستتأثر، خلال تداولات الأسبوع، ببدء تطبيق ضريبة الدمغة، بجانب قرارات الإصلاح الاقتصادي المتخذة مؤخرًا برفع أسعار الطاقة، وبدء تطبيق الشريحة الثانية من قانون القيمة المضافة.

وبدأت عملية تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة، خلال جلسة الأربعاء الماضي، وتراجعت على إثرها السوق بنحو 0.16%، مسجلة مستوى 13395 نقطة.

وأوضح المحللون أن زيادة أسعار الطاقة سترفع التكلفة على الشركات المقيدة وتهبط بأرباحها، ومن ثم هبوط أسعار أسهمها بالسوق، فضلًا عن تأثر الحالة النفسية للمستثمرين الأفراد بشكل سلبي وانخفاض شهية الدخول وشراء الأسهم، لحين اتضاح الرؤية، لتكون السوق مرشحة للتحرك بين مستويات 13200 و13550 نقطة خلال الأسبوع الحالي.

كانت الحكومة قد قررت، صباح أمس الأول الخميس، تحريك أسعار المشتقات البترولية لتصبح ثانى زيادة لها فى أقلَّ من عام، وهو ما صاحبه استياء وغضب كبير من المواطنين.

يقول إيهاب سعيد، العضو المنتدب للفروع، ورئيس قسم البحوث بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن زيادة أسعار الوقود تؤثر على جميع القطاعات المرتبطة بسوق المال، بداية من الشركات المقيدة إلى شركات السمسرة، حيث ترتفع التكلفة على الجميع.

وتوقّع سعيد أن تنهي السوق الحركة العرضية التي بدأتها، الأسبوع قبل الماضي، لتدخل في حركة هبوطية نحو مستويات 13200 نقطة، والتى ستسود البورصة لحين امتصاص سلبيات قرارات الإصلاح الاقتصادى وبدء تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني لشمال أفريقيا، إن تداولات البورصة المقبلة ستتأثر بشكل ملحوظ بمسألة بدء تطبيق ضريبة الدمغة بشكل رسمي على التعاملات، فضلًا عن الترقب والحالة النفسية للمتعاملين الأفراد بالسوق بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

وأوضح الأعصر أن القرارات الإصلاحية الأخيرة من شأنها التأثير على الحالة النفسية للمستثمرين الأفراد وشهية الشراء، لفترة تصل إلى أسبوع على أقصى تقدير، لتعود القوة الشرائية مجددًا، لتستهدف السوق مستويات 13250 و13500 نقطة.

وأشار رئيس قسم التحليل الفني بشركة الكويت الوطني إلى أن السوق تحركت بشكل عرضي ضيق خلال تداولات الشهر الماضي، الذي شمل شهر رمضان الكريم، بين مستويات 13000 و13550 نقطة، لتصبح لديها مستهدفات شهرية عند 13850 نقطة.

وتوقَّع أن يتجه المستثمرون الأجانب لجني أرباح، بداية العام المالي الجديد، في خطوة لإعادة ترتيب الأوراق بعد مشترياتهم المتواصلة منذ بداية العام، فضلًا عن وصول المؤشر إلى مستويات تستلزم الدخول في حركة تصحيحية، والتي سيدخلها المؤشر خلال العام الحالي.

وحدَّد تحركات عدد من الأسهم خلال الأسبوع الحالي حيث يتحرك سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير بين مستويي 28.5 و30.5 جنيه، كما يتحرك سهم العربية لحليج الأقطان بين مستويي 4.65 و4.90 جنيه، وسهم البنك التجاري الدولي بين 77.5 و81 جنيهًا، وحديد عز بين 20.25 و21.80 جنيه، وسهم بالم هيلز للتعمير بين 2.98 و3.12 جنيه، والمصرية للاتصالات بين مستويي 10 و10.10 جنيه.

من جانبه قال شوكت المراغي، رئيس قطاع الوساطة بشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة سيكون لها تأثير على سلوك المتعاملين الأفراد بالسوق، مشيرًا إلى أن الهدوء سيكون سيد الموقف لتعاملات هذا الأسبوع.

وذكر تقرير التحليل الفني لشركة برايم لتداول الأوراق المالية أن استهداف مستوى المقاومة 14000 نقطة قائم بشرط البقاء أعلى مستوى الدعم 13200 نقطة، وننصح المستثمر قصير الأجل بالاحتفاظ، والتعامل على كل سهم منفصلًا.

يُذكر أن المؤشر الرئيسي “EGX30” ارتفع خلال تعاملات الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 3.1% مسجلًا مستوى 13396 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” بنسبة 14% ليغلق عند 649 نقطة، وكذا الأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 13.7% ليصل إلى مستوى 1509 نقاط.