البورصة مرشحة للصعود و«EGX70» يستهدف مستويات قياسية جديدة

رجح خبراء التحليل الفنى استعادة البورصة المصرية المسار الصاعد على الأجل القريب، مع توقعات استمرار تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.



وأشار الخبراء إلى تعرض «EGX30» لعمليات جنى أرباح، الأسبوع الماضى، والتى قد تستمر ليقترب المؤشر من مستوى 16800 نقطة، ثم يرتدّ إلى 17000 نقطة، ومنها إلى مستهدفات صعودية جديدة.



كما رجحوا استكمال «EGX70» الأداء الإيجابى والصعود إلى قمته السابقة 3070 نقطة، والوصول لمستويات قياسية جديدة.

وأشار الخبراء إلى تعرض «EGX30» لعمليات جنى أرباح، الأسبوع الماضى، والتى قد تستمر ليقترب المؤشر من مستوى 16800 نقطة، ثم يرتدّ إلى 17000 نقطة، ومنها إلى مستهدفات صعودية جديدة.



كما رجحوا استكمال «EGX70» الأداء الإيجابى والصعود إلى قمته السابقة 3070 نقطة، والوصول لمستويات قياسية جديدة.



واختتمت مؤشرات البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على أداء متباين، إذ هبط «EGX30» بنحو %0.92 ليغلق عند 16846 نقطة، وصعد نظيره «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %2.93 عند 3058 نقطة، وارتفع «EGX100» الأوسع نطاقًا بنحو %2.21 إلى 4534 نقطة.



وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %0.3 بما يعادل 3 مليارات جنيه ليغلق عند تريليون و82 مليار جنيه، مقابل تريليون و79 مليارًا مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.



واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافى 660.9 مليون جنيه، و255.2 مليون جنيه، مقابل بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 916.1 مليون جنيه.



وقال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال للأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسى تعرّض، الأسبوع الماضي، لعمليات جنى أرباح، ومن المتوقع تجاوزها فى الجلسات المقبلة والارتداد مجددًا.



ورجّح عطا هبوط الثلاثينى قرب مستوى الدعم 16800 نقطة، بداية الأسبوع الحالي، ثم الارتداد مستهدفًا 17000 نقطة.



كما توقّع أن تشهد البورصة ارتدادة قوية على الأجل القريب، مع التنبؤ بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وعلى صعيد «EGX70» أشار عطا إلى الأداء الإيجابى للمؤشر والمتوقع استمراره الأسبوع الحالي، على أن يستهدف المقاومة الرئيسية وقمته التاريخية 3070 نقطة.



وأشار حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للاستثمار فى الأوراق المالية، إلى تراجع المؤشر الرئيسى أكثر من 276 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي؛ متأثرًا بالأداء السلبى وتصحيح بعض الأسهم القيادية، تزامنًا مع اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو البيع وجنى الأرباح الرأسمالية، ما دفع «EGX30» للتخلى عن مستوى الدعم الرئيسى 17000 نقطة.



وتوقّع عيد اتجاه «EGX30» لاختبار مستوى الدعم الرئيسى 16800 نقطة، فى بداية تعاملات الأسبوع الحالي، وحال الاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة 17000 نقطة.



وعلى صعيد «EGX70» قال عيد إن المؤشر شهد أداء إيجابيًّا خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ مستفيدًا من صعود أغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء وفتح المراكز المالية، بالقرب من مستوى المقاومة 3070 نقطة.



ورجّح اختبار مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مستوى المقاومة الرئيسى 3070 نقطة، وحال اختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستويات قياسية جديدة.