البورصة مرشحة للصعود واختبار مقاومة 17400 نقطة

توقع خبراء سوق المال استمرار الأداء الإيجابي للبورصة على المدى القصير وارتفاع المؤشر الرئيسي “EGX30” لاختبار مقاومة 17400 نقطة، تزامنًا مع إعلان مجلس الوزراء الاستمرار في برنامج الطروحات الحكومية وإعلان تفاصيل صفقات جديدة.

ومع إغلاق جلسة الثلاثاء سجل “EGX30” ارتفاعًا بنحو 1.13% إلى 17155 نقطة، وصعد “EGX70” بحوالي 0.85% إلى 3402 نقطة، وزاد “EGX100” بنحو 0.9% إلى 5053 نقطة.

وسجلت الأسهم تداولات بقيمة إجمالية بلغت 1.98 مليار جنيه، بعد التعامل على نحو 202 ورقة مالية، ارتفع منها 96، وتراجع 37، فيما استقر 69 سهمًا دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي 54.5 و30.3 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجل العرب صافي شراء بـ84.8 مليون جنيه.

قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن “EGX30” شهد ارتدادًا، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، ونجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي عند 17000 نقطة والإغلاق أعلاه؛ نتيجة عمليات شراء مكثفة من قِبل المؤسسات المصرية والعربية بالأسهم القيادية.

وتوقع استمرار “EGX30” في ارتفاعه لاختبار مستوى المقاومة 17400 ثم 17800 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي للأسهم القيادية مع استمرار المؤسسات المصرية والعربية بزيادة مراكزها المالية، مرجحًا تجاوزه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، مما يعدّ دافعًا للمؤشر الرئيسي مرة أخرى للصعود، تزامنًا مع بدء إعلان تنفيذ أولى صفقات الاستحواذ الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء.

وتابع عيد أن المؤشر السبعيني نجح في الارتداد مرة بعد الصعود من مستوى الدعم 3200 نقطة، والتي شهدت مستويات متدنية حينها وأتاحت فرصة جيدة لدخول وفتح مراكز مالية عند هذه المستويات السعرية وتحقيق معدلات أرباح سريعة، خلال فترة هبوطها، مما دفع المؤشر للارتفاع واستعادة مستوى 3360 نقطة.

ورجّح عيد استمرار الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة، رغم اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجنْي الأرباح، مرجحًا استقراره أعلى 3300 نقطة بنهاية الأسبوع الحالي مع استمرار الأداء الإيجابي.

وقال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «بلتون القابضة»، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية تحرك عرضيًّا خلال ثلاثة الأشهر الماضية بين 16600 نقطة و17750 نقطة.

وتوقّع رئيس قسم التحليل الفني بشركة «بلتون القابضة» استمرار المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية في الارتفاع خلال الجلسات المقلبة لاختبار مستوى مقاومة 17750 نقطة.