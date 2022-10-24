البورصة مرشحة للصعود بدعم المؤتمر الاقتصادى و«EGX30» يستهدف 11000 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى تحرك البورصة المصرية نحو الصعود بدعم حالة التفاؤل المصاحبة لانطلاق المؤتمر الاقتصادى أمس، تزامنًا مع ظهور نتائج أعمال الشركات المقيدة فى سوق المال.

ورجحوا استهداف مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» مستويات صعودية جديدة قد تصل إلى 11000 نقطة على الأجل المتوسط، مرورا بـ10450-10350 نقطة، وأن يستكمل «70EGX» الصعود واستهداف 2300 – 2500 نقطة .

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات أمس على تباين، إذ انخفض «EGX30» بنحو %0.15 ليستقر عند 10258 نقطة، وارتفع «EGX70» بنسبة %0.71 ليسجل 2239.13 نقطة، كما صعد «EGX100» بـ%0.49 مسجلا 3196 نقطة.

واعتبر الخبراء هبوط «EGX30» أمس مؤقتا وسرعان ما يعاود المؤشر الارتداد فى اتجاه مستهدفاته الصاعدة.

وبلغ إجمالى قيم التداول على الأسهم 976.9 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأوراق المالية المقيدة حوالى 370 مليونا، ليسجل 710.44 مليار مقابل 710.81 مليار لمستوى الإغلاق السابق.

وشهدت البورصة أمس سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافى قيمة بلغت 17.175 و16.713 مليون جنيه على الترتيب، مقابل بيع للأجانب بنحو 33.888 مليون.

وتوقع ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، انعكاسات إيجابية للمؤتمر الاقتصادى -الذى يستمر حتى غداً الثلاثاء – على المستثمرين، مرجحًا أن يحظى المؤتمر باهتمام عالمى، خاصة فى ظل الظروف الحالية والتى قد تزيد من فرص متابعة أصحاب الأموال الذكية للفرص الاستثمارية فى الدول المتوقع تحقيقها معدلات نمو جيدة ومنها مصر طبقا لتصنيف أغلب الوكالات العالمية مؤخرا.

ونصح المستثمرين بمتابعة الفرص الاستثمارية فى الأسهم ذات القوة المالية فى العديد من القطاعات المكونة لـ«EGX30» والتى تنتظرها الكثير من الأحداث الإيجابية سواء من نتائج أعمال مرتقبة أو مشروعات مستقبلية.

ولفت «نبيل» إلى أن أبرز القطاعات التى تحمل فرصا استثمارية حالياً هى البتروكيماويات والعقارات، فضلا عن السياحة فى ظل زيادة عدد الوافدين، وكذلك بعض أسهم القطاع الصناعى القوية ماليا والتى أعلنت مؤخرا عن تعاقدها على مشروعات ثقيلة سواء داخل مصر أو خارجها.

وأشار إلى إغلاق «EGX30» أمس على هبوط طفيف فى حدود 15 نقطة، مما قد يدفعه للاقتراب من مستوى الدعم 10100 نقطة، مؤكدًا أنه مازال يستهدف الصعود فى اتجاه منطقة 10800 – 11000 نقطة على الأجل المتوسط، مرورًا بالمقاومة الفرعية قرب 10350 نقطة.

وأكد محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال للأوراق المالية أن «EGX30» فقد غالبية مكاسبه الصباحية أمس ليغلق على تراجع محدود مع ظهور عمليات جنى أرباح مؤقتة، لافتًا إلى أن إغلاقه أعلى مستوى 10200 نقطة قد يؤهله لاستعادة المسار الصاعد مستهدفا 10450 وحال اجتيازها سيتحرك صوب 11000.

وتوقع آثار إيجابية للمؤتمر الاقتصادى على البورصة المصرية، فضلا عن التأثر بإعلان نتائج أعمال الشركات عن الـ 9 أشهر الماضية، موضحًا اقتراب متوسطات التداول أمس من مستوى المليار جنيه، والتى تعد مرتفعة مقارنة مع جلسات بداية الأسبوع.

وأشار إلى أن إغلاق «EGX70» أعلى 2200 نقطة، يؤهله للتحرك صوب 2300 على الأجل القريب ثم 2500 لاحقًا.