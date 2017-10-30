البورصة مرشحة للاستمرار فى الصعود

مصطفى طلعتسجلت البورصة المصرية صعودا بنسبة 1.235% مع إغلاق جلسة تداولات اليوم الإثنين، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى انتعاشة غالبية الأسهم القيادية.وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق "egx30" تداولات الجلسة عند مستوى 14197 نقطة، كما صعد نظيره "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0

مصطفى طلعت

سجلت البورصة المصرية صعودا بنسبة 1.235% مع إغلاق جلسة تداولات اليوم الإثنين، مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب، بالإضافة إلى انتعاشة غالبية الأسهم القيادية.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق “egx30” تداولات الجلسة عند مستوى 14197 نقطة، كما صعد نظيره “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.36% عند 780 نقطة، وامتد الصعود إلى “egx100” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.52% إلى 1755 نقطة.

وشمل الصعود غالبية الأسهم القيادية، فارتفع سهم البنك التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي على المؤشر، بنسبة 2.7%، والسويدي إليكتريك 8.3%، وأوراسكوم للاتصالات بنسبة 7.5%، والحديد والصلب 6.9%.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء بصافي 63.9 و 79.8 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بقيمة 143.7 مليون جنيه.

وانتعشت قيم التداولات لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، من خلال بيع وشراء 480 مليون سهم، بتنفيذ 38.75 ألف عملية، فيما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 6.3 مليار جنيه مسجلاً 779.8 مليار جنيه.

وتوقع محللون فنيون مواصلة صعود المؤشر الرئيسي صوب مستوى 14350 نقطة، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو 790 نقطة، كمستهدفات أولية.

قال إيهاب سعيد رئيس قسم البحوث بشركة “أصول” لتداول الأوراق المالية، إن الانتعاشة صاحبت كل الأسهم المدرجة بالسوق، وتمكنت السوق من طرق قمة تاريخية جديدة، مع إغلاق الجلسة، متوقعا أن تستهدف 14600 نقطة على الأجل القصير.

من جانبه، قال سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة “الجذور” لتداول الأوراق المالية، إن النصف الأول من الجلسة شهد صعودا للأسهم الصغيرة والمتوسطة، انتقلت بعدها السيولة إلى الأسهم القيادية، على رأسها البنك التجاري الدولي وأوراسكوم للاتصالات.

وأشار غريب إلى أن سهم البنك التجاري الدولي أغلق عند مستوى 78.20 جنيه، وأصبح لديه مستهدف 78.70 جنيه، كما تمكن سهم أوراسكوم للإتصالات من الإغلاق عند مستوى 0.82 جنيه، لختبر مستوى المقاومة 0.88 جنيه.

وأوضح أن السوق تختبر مستويات المقاومة 14350 و14600 نقطة، في حين يستهدف مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 790 و800 و815 نقطة، على الاجل القصير.