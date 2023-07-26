البورصة مرشحة لاستمرار تراجع مؤشرها الرئيسى واختبار 17300 نقطة

توقع خبراء سوق المال ومحللون فنيون استمرار تراجع مؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» على المدى القصير واختبار مستوى الدعم 17300 نقطة بعدما هبط بنهاية جلسة أمس بنحو %0.4.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية مع إغلاق تداولات أمس، ليهبط «EGX 30» بنحو %0.4 إلى 17479 نقطة و«EGX 70» بحوالى %1.25 إلى 3396 و«EGX 100» الأوسع نطاقًا بـ%1.17 عند 5051.

وسجلت قيمة تداولات الأسهم المقيدة بالبورصة أمس نحو 1.62 مليار جنيه بعد التعامل على نحو 203 ورقات مالية، ارتفعت منها 31 وتراجعت 95 فيما استقرت 77 دون تغيير.

واتجه المستثمرون العرب والأجانب خلال جلسة أمس للشراء بصافى 32.93 و 12.76 مليون جنيه على الترتيب، بينما سجل المصريون صافى بيع بقيمة 45.69 مليون.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية» إن «EGX30» شهد خلال الأسبوعين الماضيين ارتفاعًا مع بداية التداولات تبعه تراجع مع نهاية كل جلسة، موضحًا أن السيناريو ذاته تكرر خلال تعاملات أمس.

وتابع إن سهم البنك التجارى الدولى سيطر على الارتفاعات التى شهدها «EGX30» خلال النصف الأول من جلسة أمس والتى سجلت ضغوطًا بيعية فى فترة ما بعد المنتصف أدت إلى إنهاء التداولات على تراجع دون 17500 نقطة.

وأضاف أن الانخفاض أدنى 17500 نقطة من الإشارات السلبية التى قد تؤدى إلى تراجع «EGX30» لمستويات منطقة الدعم الأولى 17300 ثم الثانية عند 17000.

على صعيد آخر، قال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، إن «EGX30» أنهى تداولات أمس متراجعًا بنحو 70.29 نقطة بعدما فقد مكاسبه التى سجلها خلال الفترة الصباحية بسبب استمرار الأداء المتباين والمتذبذب لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية العربية نحو البيع وجنى الأرباح فى حين فضّلت المصرية والأجنبية الشراء.

وأضاف أن «EGX70» أغلق متراجعا بـ 43.15 نقطة بسبب الأداء السلبى للأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين نحو البيع الأمر الذى انعكس سلبا على أداء المؤشر ودفعه للتخلى عن مستوى الدعم الرئيسى 3400.

وتوقع «عيد» استعادة «EGX 30» مستوى المقاومة 17700 نقطة فى حالة استقراره أعلى مستوى الدعم 17400 نقطة بدعم من الأداء الإيجابى للأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

وتابع إنه فى حالة عدم نجاح «EGX30» فى الحفاظ على مستوى الدعم 17400 نقطة قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسى الثانى وهو 17200.

فى حين رجح «عيد» اختبار «EGX 70» مستوى الدعم 3360 نقطة ثم الارتداد ومعاودة الصعود لمستوى المقاومة 3400 مدعوما بعودة نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد العرب والأجانب نحو الشراء.