البورصة مرشحة لاستكمال عمليات جنى الأرباح

توقع محللون فنيون استمرار عمليات جنى الأرباح بالبورصة المصرية، لتدفع مؤشرها الرئيسى «EGX30» للهبوط قرب مستوى 23800 نقطة، ومن ثم محاولة الارتداد والصعود مجددًا.

وقال الخبراء إن جلسة أمس شهدت ضغوطًا بيعية وعمليات جنى أرباح، خاصة على الأسهم القيادية، ما دفعها للإغلاق دون مستويات دعوم مهمة، لتغلق البورصة على تراجع جماعى.

وانخفض «EGX30» بنسبة %2.01 بمستوى 24189 نقطة، كما هبط «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بـنحو %1.74 مسجلًا 5194 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقا «EGX100» بـحوالى %1.76 ليغلق عند 7547 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 3.42 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 37 مليارا، ليغلق عند 1.626 تريليون، مقابل 1.662 تريليون جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو البيع بصافى قيمة 62.12 و27.48 مليون جنيه على الترتيب، مقابل شراء للمستثمرين المصريين بنحو 89.6 مليون.

قال محمود عطا، مدير الاستثمار بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية شهدت هبوطًا على مستوى جميع مؤشراتها بداية جلسات الأسبوع، استكمالًا للحركة التصحيحية وعمليات جنى الأرباح.

واستكمل «عطا» أن مؤشر «EGX30» لم يتمكن من الثبات أعلى مستوى 24500 نقطة، ليغلق على تراجع 496 نقطة.

وأرجع تراجع «EGX30» إلى عدة عوامل، أهمها الهبوط القوى لأسهم قطاع البتروكيماويات والأسمدة بقيادة سهم مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو، والذى انخفض بنسب تجاوزت %10 و«أبو قير للأسمدة» %5 و«حديد عز» %5 و«البنك التجارى الدولى» صاحب الوزن النسبى الأكبر بما يزيد على %2.

وتوقع «عطا» استمرار الأداء التصحيحى لمؤشر البورصة الرئيسى ليقترب من مستوى الدعم 23800 نقطة.

وعلى صعيد «EGX70»، قال إنه حال عدم تمكن المؤشر من الثبات أعلى مستوى 5200 نقطة اليوم –الإثنين- فقد يواصل الهبوط لقرب مستوى 5100 نقطة.

وأشار حسام عيد، مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية إلى أن مؤشر EGX30، شهد أمس ضغوطًا بيعية من قبل المؤسسات المالية، ما دفعه للتخلى عن مستوى الدعم 24400 نقطة، والإغلاق دونه فاقدًا نحو 496 نقطة.

وتوقع «عيد» أن يسعى “EGX30”لاستعادة مستوى الدعم 24400 نقطة، والاستقرار أعلاه، ومن ثم استهداف 24600 نقطة، حال عودة القوى الشرائية للأسهم القيادية .

وعلى صعيد « EGX70»، أشار «عيد» إلى تعرض المؤشر أيضًا لعمليات جنى أرباح من قبل المستثمرين الأفراد العرب والأجانب ما دفعه للتخلى عن مستوى الدعم 5200 نقطة والإغلاق دونه .

وتوقع «عيد» محاولة «EGX70»، استعادة مستوى 5200 نقطة، ثم استهداف مستوى 5260 نقطة.