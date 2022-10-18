البورصة مرشحة لاستكمال الصعود وEGX30 يستهدف 10200-10400 نقطة

توقع خبراء التحليل الفني مواصلة مؤشرات البورصة الصعود في اتجاه مستويات 10200-10400 نقطة للمؤشر الرئيسي EGX30 مدعوما بتمكنه من اختراق مستوى 10150 نقطة والاستقرار أعلاها.

كما رجحوا استهداف مؤشر EGX70 مستويات 2260-2300 نقطة -أعلى قمة منذ أغسطس الماضي- وذلك بعد تجاوزه حاجز المقاومة 2200.

وارتفعت مؤشرات البورصة جماعيا بنهاية تعاملات الأحد بنسبة 0.15% لـ EGX30، ليغلق على مستوى 10163 نقطة، وصعد نظيره EGX70، بنحو 0.85%، مسجلا 2214 نقطة، وسار على دربهم EGX100، بـ 0.58% على مستوى 3165 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداول لـ 1.23 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة حوالي 2.86 مليار، ليسجل 706.35 مليار.

وشهدت البورصة سيطرة شرائية من قبل المستثمرين المصريين والعرب، بصافي قيمة بلغت 19.48 و26.29 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للأجانب بقيمة 45.77 مليون جنيه.

قال محمد عطا مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الاوراق المالية، أن البورصة واصلت الصعود للجلسة الثالثة علي التوالي مع ارتفاع متوسطات التداول لتتخطى 1.2 مليار جنيه.

واستكمل أن EGX30 استهل التعاملات على تراجع، ثم تمكن من الارتداد في منتصف التعاملات ليغلق علي صعود نحو 15 نقطة، أعلي مستوي 10150 نقطة للجلسة الثانية علي التوالي.

ولفت عطا الى أن تأكيد إختراق EGX30 لمستوى 10150 نقطة، يؤهله لاستكمال الصعود تجاه مستهدفاته والتي تصل إلي 10400 نقطة.

وعلي صعيد EGX70، أكد أن ظهور القوي الشرائية الانتقائية دفع المؤشر لتجاوز حاجز 2200 نقطة، متوقعا استهداف مستوى 2300 نقطة والذي يمثل أعلي قمة منذ أغسطس الماضي.

من جانبه أشار حسام عيد، مدير الاستثمار بشركة انترناشيونال لتداول الاوراق المالية، إلى اغلاق المؤشرات بالمنطقة الخضراء بنهاية التعاملات.

وقال عيد إن EGX30 أنهي التعاملات علي صعود طفيف وسط اداء متباين لأغلب الاسهم القيادية بالرغم من اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء.

وأضاف أن استقرار EGX30 أعلى مستوى الدعم الرئيسي 10000 نقطة قد يدفعه لاستعادة منطقة المقاومة 10200، وحال اختراقها والاستقرار أعلاها سيتم استهداف 10400 نقطة.

وأشار عيد، إلى انه في حالة تعرض المؤشر مجددا للضغوط البيعية فقد يختبر مستوى 10000 نقطة.

وعلي صعيد EGX70، قال أن المؤشر تمكن من استعادة مستوى المقاومة الرئيسي 2200 نقطة، بفضل الاداء الإيجابي لأسهمه.

وتوقع اختبار منطقة 2260 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح مؤقتة قربها فإنه سيعيد اختبار مستوى الدعم الرئيسي 2200 نقطة.