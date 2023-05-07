البورصة مرشحة لاستعادة المسار الصاعد.. و«EGX30» يستهدف 17600 نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى صعود مؤشرات البورصة المصرية على الأجل القريب، ليستهدف “الرئيسي” EGX30، مستويات 17400-17600 نقطة.

ورجح خبراء التحليل الفني اتجاه مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة نحو مستوى 3000 نقطة.

وأشاروا إلى هبوط مؤشر البورصة الرئيسي، اليوم الأحد، تحت ضغط من مبيعات المؤسسات المصرية والعربية على الأسهم القيادية، تزامنًا مع تخفيض وكالات أجنبية تصنيفها الائتماني لمصر.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات اليوم على تباين، بعدما هبط EGX30، بنحو 0.35%، ليغلق عند مستوى 17235 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.14% عند مستوى 2982 نقطة، وصعد EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.06%، عند 4524 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التعاملات على الأسهم 1.24 مليار جنيه، وفقد رأس المال السوقي لـ”المقيدة” نحو 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و113 مليار جنيه، مقابل تريليون و116 مليارا، الإغلاق السابق.

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، بصافي 4.02 مليون و13.39 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل شراء الأجانب بقيمة 17.41 مليون.

قال محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن البورصة استهلت تعاملات الأسبوع الحالي على هبوط، تأثرًا ببعض الأحداث الاقتصادية خلال عطلة الأسبوع، ومنها تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، ورفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، ما أثر على الأسهم القيادية وانعكس بالتبعية على مؤشر “EGX30”.

وأعلنت وكالة فيتش الجمعة الماضي، خفض التصنيف الائتماني لمصر من ‏B+‎‏ إلى ‏B، كما عدلت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية.‏

ولفت إلى تمكن المؤشر EGX30 من تقليص خسائره بمنتصف تعاملات اليوم، بعد كسر مستوى الدعم 17235 نقطة .

وأشار “عطا” إلى أنه رغم هبوط “EGX30″، فإنه تمكن من الإغلاق أعلى مستوى 17200 نقطة، بتراجع نحو 59 نقطة.

وأشار إلى استمرار النظرة الإيجابية لمؤشر EGX30 طالما حافظ على البقاء أعلي مستوى الدعم المذكور، ما يرجحه لاستهداف 17600 نقطة على الأجل القريب.

وحول أداء مؤشر EGX70، قال إنه أغلق على ارتفاع نحو 4 نقاط، وسط سيطرة الأداء الإيجابي للأسهم الصغيرة والمتوسطة.

وتوقع “عطا” استهداف مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مستويات 3000 نقطة على الأجل القريب.

من جانبه، أشار حسام عيد مدير قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إلي أن التوجه البيعي من قبل المؤسسات المالية المصرية والعربية دفع ” EGX30″، للإغلاق في للمنطقة الحمراء.

واستكمل أن “EGX30” فقد نحو 59 نقطة، اليوم، وسط سيطرة الأداء المتذبذب والسلبي لأغلب الأسهم القيادية، واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

وأشار “عيد” إلي أن استقرار ” EGX30″ أعلى مستوى الدعم الرئيسي 17000 نقطة ربما يدفعه لاستعادة المقاومة الرئيسية 17400 نقطة.

وعلى صعيد ” EGX70″، لفت إلى استقرار المؤشر بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم، ليغلق على ارتفاع طفيف نحو 4 نقاط.

ونوه “عيد” إلى أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2960 نقطة ربما يدفعه لاستعادة المقاومة الرئيسية 3000 نقطة.