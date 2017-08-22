البورصة محلك سر.. والرئيسي يرتفع 0.61%

أسماء السيد:أنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس اﻹثنين على تباين، إذ سجل المؤشر الرئيسي «egx3» 013106 نقطة، صاعدًا بنحو %0.61 ليفقد جزءًا من مكاسبه الصباحية، فيما تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة «egx70» بنسبة %0.43 مغلقا عند 679 نقطة، وصعد المؤشر «egx50» متساو

أسماء السيد:

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها أمس اﻹثنين على تباين، إذ سجل المؤشر الرئيسي «egx3» 013106 نقطة، صاعدًا بنحو %0.61 ليفقد جزءًا من مكاسبه الصباحية، فيما تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة «egx70» بنسبة %0.43 مغلقا عند 679 نقطة، وصعد المؤشر «egx50» متساو اﻷوزان بـ %0.08، إلى 2025 نقطة، وتراجع نظيره اﻷوسع نطاقًا «egx100» بـ %0.19 لـ 1544 نقطة.

أرجع محللون ارتفاع المؤشر الرئيسي إلى ارتفاعات اﻷسهم القيادية بمستهل التعاملات الصباحية، وعلى رأسها سهم التجاري الدولى، مشيرين إلي أن هدوء التعامل على القيادات خلال النصف الثاني من الجلسة، دفع المؤشر لفقدان جزءًا من المكاسب الصباحية.

وتوقع المحللون أن تستكمل البورصة حركتها العرضية اليوم الثلاثاء، مرجحين استمرارها على المدي القصير بين مستويات 13000 – 13350 نقطة.

بلغت قيم التداول 637 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة سيطر الارتفاع على حركة 71 سهما، وتراجع 76 سهما، فيما لم يتغير 33 أخريين، وبلغ رأس المال السوقي 692 مليار جنيه.

قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة أكيومن لتداول اﻷوراق المالية، إن حالة من الفتور تسيطر على تحركات البورصة منذ فترة، وذلك بسبب ضعف نشاط المتعاملين اﻷجانب، بسبب غياب المحفزات، فضلا عن اقتراب

إجازة عيد الأضحى.

وتوقع هيمنة الحركة العرضية على المؤشر الرئيسي خلال الجلسات القليلة المقبلة بين مستويات 13000 – 13350 نقطة، فيما رجح استمرار عمليات جني الأرباح على المؤشر السبعيني، ما سيدفعه إلى مستويات 670 نقطة على المدى القريب.

وأشار إلي أن حركة المؤشر الرئيسي جاءت عرضية، أمس، حيث افتتح المؤشر تعاملاته على صعود بدعم ارتفاع «التجاري الدولي» ثم فقد خلال النصف الثاني من الجلسة جزءًا من المكاسب، مع تراجع السهم بشكل طفيف .

وقال أحمد فهيم، رئيس قسم التحليل الفني بشركة الشروق لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي يحاول خلال الفترة الراهنة التماسك أعلى مستوى الـ 13000 نقطة، مرجحًا تحركة على المدى القصير نحو 13350 نقطة.

وأضاف أن حركة المؤشر جاءت أمس كانت مائلة للصعود بدعم من تماسك الأسهم القيادية، متوقعًا تحرك الرئيسي على المدى المتوسط نحو 14000 نقطة، بنهاية العام الجاري.

وأنهى سهم التجاري الدولي، تعاملاته أمس عند 81.44 جنيه صاعدًا بـ 1%، كما راتفع سهم القلعة للاستشارات المالية بـ %2.7، عند 1.11 جنيه، إضافة إلي سهم إعمار مصر بـ %3.9 عند 2.61 جنيه.

واتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء بصافي بلغ 17.6 و8.7 مليون جنيه على التوالي، مقابل اتجاه المصريين للبيع بـ 26 مليون جنيه، واستحوذ المصريين على %60 من إجمالي التعاملات مقابل %33 للأجانب و%8 للعرب.