البورصة متأرجحة فى افتتاح تعاملات الأحد

افتتحت تعاملات البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها، حتى أول ساعة من التداول.

وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.05% إلى 12900 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.02% ليصل إلى 587 نقطة حتى أول ساعة.

وتوقع محللون أن تواصل البورصة المصرية الصعود الأسبوع الحالى ليصل مؤشرها الرئيسي إلى 13200 نقطة، بنهاية الأسبوع، رغم تطبيق ضريبة الدمغة بدءا من 17 مايو.

وكانت البورصة قد أنهت الأسبوع الماضي على ارتفاع لمؤشرها الرئيسي EGX30 نسبته 1.55% ليغلق عند مستوى 12907 نقاط، كما صعد نظيره الثلاثيني بنسبة 1.54% إلى مستوى 2422 نقطة، وسط تداولات قيمتها 5 مليارات جنيه، وارتفاعات نسبتها 1% لرأس المال السوقي حيث أغلق عند 667 مليار جنيه.

ويتوقع بدء العمل بضريبة الدمغة الأربعاء المقبل 17 مايو وهو موعد نهاية تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، قبل مد المجلس الأعلى للاستثمار الفترة مجددا إلى مايو 2020.

وكانت الحكومة قد أقرت مارس الماضي، فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف بالعام الأول من التطبيق على البائع والمشتري، وتصل إلى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني ببنك الكويت الوطني للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن المؤشر الرئيسي للسوق سيتحرك خلال الأسبوع الحالى في نطاق 12800 نقطة و13150 نقطة، حيث تشهد جلستي الأحد والإثنين تراجع إلى مستويات 12800 نقطة بضغط من عمليات جني أرباح قبل معاودة الارتفاع مجددا باقي جلسات الأسبوع.