البورصة: مبيعات الأجانب تسجل 438 مليون جنيه خلال أسبوع

اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة 438 مليون جنيه تقريباً، بعد استحواذهم على 17.1% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا الشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط عمليات بيع من قبل المستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 3.34% ليصل إلى 10678 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 2.19% إلى 1832 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقا بنسبة 2.28% إلى 2786 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 2.1%، ما يعادل 15 مليار جنيه، ليغلق عند 700.1 مليار جنيه.

يذكر أن مؤشرات البورصة انخفضت بشكل جماعي خلال تعاملات جلسة امس الخميس، آخر جلسات الاسبوع، بدفع مبيعات أجنبية وحجم تداولات 957 مليون جنيه على الأسهم.

وانخفض المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 1.63% عند 10678 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.63%، ليسجل 1832 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.71% إلى 2786 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 975 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 13 سهمًا من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 106، وبقي 70 دون تغيير.