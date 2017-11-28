البورصة في قمة تاريخية جديدة

محللون: قرار إلغاء سقف السحب والإيداع عزز المشتريات الأجنبية مصطفى طلعت حققت البورصة المصرية قمة تاريخية جديدة، بحلول منتصف تداولات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستتوى 14534 نقطة، متخطية قمتها السابقة عند 14400 نقطة. يشار إلى أن البورصة سجلت أعلى…

محللون: قرار إلغاء سقف السحب والإيداع عزز المشتريات الأجنبية





مصطفى طلعت

حققت البورصة المصرية قمة تاريخية جديدة، بحلول منتصف تداولات جلسة، اليوم الثلاثاء، عند مستتوى 14534 نقطة، متخطية قمتها السابقة عند 14400 نقطة.

يشار إلى أن البورصة سجلت أعلى مستويات لها منذ التدشين خلال جلسة 12 نوفمبر الحالي عند مستوى 14400 نقطة، لتدخل محطة جديدة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال تداولات اليوم، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب القوي على الأسهم القيادية، على رأسها سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع بأكثر من 2%، وخروجة من حالة الركود المستمرة منذ أسابيع.

وصعد المؤشر الرئيسي بحوالي 2.21% إلى مستوى 14534 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 2.5 % إلى 802 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 2.2 % إلى 1859 نقطة.

وقال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “أكيومن” المالية، إن الأجانب كانوا أبطال جلسة اليوم، مسجلين صافي شراء بأكثر من 100 مليون جنيه، وذلك في استجابة لقرار البنك المركزي الخاص بإلغاء حدود الإيداع والسحب.

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم، إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملة الأجنبية، للأشخاص الاعتبارية– الشركات- العاملة فى استيراد السلع غير الأساسية.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بفرض حدود قصوى للإيداع والإقراض بواقع 10 آلاف دولار فى اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب، والسابق إصدارها فى الكتاب الدورى المؤرخ فى 3 نوفمبر 2016.

سامح غريب، رئيس قيم البحوث بشركة الجذور لتداول الأوراق المالية، أكد أن السوق امتص الآثار السلبية لحادث تفجير مسجد الروضة بالعريش بشكل كامل، وفي حال تماسك السوق أعلى مستوى 14400 نقطة قد يدفعه لبلوغ 14800 نقطة على الأجل القريب.