البورصة في الربع الثالث: ارتفاع بالمؤشرات وتفوق للخدمات المالية

مصطفى طلعتشهد أداء البورصة المصرية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، صعوداً جماعياً في مؤشرات السوق، بالإضافة إلى تفوق قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، إلا أن قيم التداولات قد تراجعت بشكل ملحوظ، خلال الفترة المذكورة.وكشف تقرير حديث صادر عن البورصة، ارتفاع المؤشر الرئيسي "Egx30" بنسب

مصطفى طلعت

شهد أداء البورصة المصرية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، صعوداً جماعياً في مؤشرات السوق، بالإضافة إلى تفوق قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، إلا أن قيم التداولات قد تراجعت بشكل ملحوظ، خلال الفترة المذكورة.

وكشف تقرير حديث صادر عن البورصة، ارتفاع المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 3.68% ليبلغ مستوى 13889 نقطة، كما ارتفع مؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 19.11% إلى 774 نقطة، وإمتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقاً “egx100” بنسبة 14.22% ليغلق عند 1724 نقطة.

وتصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك أنشط القطاعات المدرجة، من حيث كمية التداول، عبر التداول على 6.7 مليار ورقة مالية، بقيمة 10.7 مليار جنيه، فيما تزيل قطاع الرعاية الصحية والأدوية، القائمة بعد التداول على 120 مليون ورقة مالية، بقيمة 5.3 مليار جنيه.

على الجانب الاخر، انخفضت إجمالي قيمة التداول خلال الفترة المذكورة بحوالي 22.3 مليار جنيه، لتسجل 57.3 مليار جنيه عبر التداول على 19.1 مليون ورقة مالية، مقابل 79.6 مليار جنيه و16مليون ورقة ماليةخلال الربع السابق.

يشار إلى أنه منذ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، والعمل بضريبة دمغة على التعاملات مطلع شهر يونيو الماضي، بدأت قيم التداولات في التراجع بشكل ملحوظ، لتتراوح ما بين 18 و20 مليار جنيه شهريا، مقابل، 35 و38 مليار جنيه قبل تطبيق القرار.