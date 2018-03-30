البورصة في أسبوع.. قمة تاريخية جديدة ومكاسب 10.5 مليار جنيه

ميادة: السوق مرشح لإستمرار الحركة الايجابية نحو 17500 و 17700 نقطةأورسكوم للإتصالات انشط 10 شركات.. و"يونيفرت" تتصدر بورصة النيل 1.3 مليار جنيه زيادة في التداولات.. والخدمات المالية الأعلى في التنفيذاتمصطفى طلعتارتفع راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 10.5 مليار جنيه خلال تعا

ميادة: السوق مرشح لإستمرار الحركة الايجابية نحو 17500 و 17700 نقطة

أورسكوم للإتصالات انشط 10 شركات.. و”يونيفرت” تتصدر بورصة النيل

1.3 مليار جنيه زيادة في التداولات.. والخدمات المالية الأعلى في التنفيذات

مصطفى طلعت

ارتفع راس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنحو 10.5 مليار جنيه خلال تعاملات، الأسبوع الجاري، كما صعد المؤشر الرئيسي “egx30” بحوالي 2.26% مسجلاً 17450 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه المؤشر في تاريخه مخترقاً بذلك قمته السابقه عند 17300 نقطة.

وكشف تقرير صادر عن البورصة، حصلت “المال” على نسخة منه، تصدر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك أنشط قطاعات السوق من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء نحو مليار ورقة مالية، بينما تزيل القائمة قطاع البنوك بأحجام تداول قدرها 14 مليون ورقة.

وارتفعت قيم التداولات بنحو 1.3 مليار جنيه إذ سجلت 12.4 مليار هذا الأسبوع مقارنة بتداولات قيمتها 11.1 مليار الأسبوع الماضي، وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 1.1 مليار جنيه، بينما حقق العرب صافي بيع بقيمة 468.9 مليون جنيه.

وتصدرت شركة أوراسكوم للإتصالات قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول عبر التعامل على 764 مليون ورقة مالية، بينما جاءت شركة الصعيد العامة للمقاولات في المركز العاشر من خلال بيع وشراء 35.5 مليون ورقة.

وعلى صعيد بورصة النيل، سجلت تداولات بقيمة 6.4 مليون جنيه، وتصدرت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية أنشط شركاتها عبر بيع وشراء 1.9 مليون ورقة مالية، بينما جاءت شركة فاروتك لأنظمة التحكم في المركز الأخير.

وقالت ميادة أمين رئيس قسم التحليل الفني بشركة “بريمير” لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الرئيسي للسوق اخترق قمته السابقة عند مستوى 17300 نقطة خلال الاسبوع الماضي، في إشارة إلى انتهاء مرحلة التصحيح العرضية بين نطاقي 17000-17300 نقطة ليسـتأنف الاتجاه الصاعد علي الأجل القصير.

ولفتت إلى أن الأداء الإيجابي للسوق جاء مدعوما بارتفاع أحجام التداولات، إذ اتجهت السيولة للتحرك بين عدة قطاعات لتشهد العديد من الأسهم القيادية ارتفاعات قوية كسهم العربية لحليج الأقطان والقلعة للاستثمارت المالية وبايونيرز القابضة، كما شهد قطاع العقارات أداءً متميزًا كسهم بالم هيلز ومدينة نصر للإسكان وسوديك.

وتوقعت استمرار الأداء الإيجابي لاستهداف مستويات 17500 ثم 17700 نقطة، إذ تبقي الرؤية مستقرة علي الأجل القصير طالما حافظ المؤشر على بقائه أعلي منطقه الدعم بين 17000 نقطة، ونصحت المستثمر قصير الأجل بالاحتفاظ ورفع مستوي حماية الأرباح إلي 17300 نقطة ومستوي إيقاف الخسائر إلي 17000 نقطة.