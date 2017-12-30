البورصة في أسبوع : قمة تاريخية جديدة وسط شح في السيولة

‎مصطفى طلعت:شهدت البورصة المصرية أداء متباينا خلال الأسبوع الماضي، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه المؤشرات بشكل جماعي إلا أن أحجام وقيم التداولات "السيولة" سجلت تراجعا ملحوظا.وصعد المؤشر الرئيسي خلال الأسبو ع الماضى إلى قمة تاريخية جديدة "أعلى مستوى في تاريخه" عند ١٥٠١٧ نقطة، مرتفعا بنحو ٢.

‎مصطفى طلعت:

شهدت البورصة المصرية أداء متباينا خلال الأسبوع الماضي، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه المؤشرات بشكل جماعي إلا أن أحجام وقيم التداولات “السيولة” سجلت تراجعا ملحوظا.

وصعد المؤشر الرئيسي خلال الأسبو ع الماضى إلى قمة تاريخية جديدة “أعلى مستوى في تاريخه” عند ١٥٠١٧ نقطة، مرتفعا بنحو ٢.٣٨ ٪ في حين تراجعت قيم التداولات إلى ٤.٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٧.٦ مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وأرجع سعيد الفقي، مدير فرع شركة أصول لتداول الأوراق المالية انخفاض التداولات نتيجة لحالة الترقب والانتظار التي تسيطر علي المتعاملين مع دخول المستثمرين الأجانب في فترة إجازات الكريسماس.

وأوضح أن ارتفاع المؤشر لهذه المستويات بدعم صعود الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلي في المؤشر وعلي رأسها البنك التجاري الدولي و يعد المؤثر الأول في وصول المؤشر لهذه المستويات مع ثبات غالبية الأسهم .

وتوقع عودة السيولة مع بداية العام الجديد وتفاعل غالبية الأسهم مع المؤشر الرئيسي، وتسجيل صعود جماعي.

