البورصة في أسبوع.. صعود جماعي في المؤشرات والأسهم تربح 16 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية قوية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مدعومة بمشتريات المستثمرين والمؤسسات المحلية، وذلك بحسب تقرير مركز معلومات البورصة.

وأوضح التقرير، الذي وصل “المال” نسخه منه، أن مؤشر “egx30” الرئيسي قد قفز بنسبة 4.3%% ليسجل مستوى 10554 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 7% إلى 1225 نقطة.

وبالمثل صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقا بنسبة 3.6% إلى 1134 نقطة.

وقفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بنسبة 2.9%، ما يعادل 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 569.8 مليار جنيه، مقابل 553.9 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

يذكر أن البورصة قد اختتمت تعاملات اليوم الخميس آخر جلسات الأسبوع، على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات تجاوزت مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي بنسبة 0.08% إلى 10554 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.34% إلى 1225نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.58% عند مستوى 1134 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون للشراء.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 96 سهمًا من إجمالى 175 سهما متداولة، بينما هبط 55 فقط، وبقى 24 دون تغير.

واختتمت البورصة تعاملات أمس الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب، وقيم تداولات تجاوزت المليار جنيه على الأسهم.