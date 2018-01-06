البورصة في أسبوع: المصريون يقتنصون 75%من التنفيذات

مصطفى طلعت: تراجعت تداولات البورصة بقيمة 400 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، لتسجل 3.9 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه الأسبوع السابق له. أما بورصة النيل فسجلت تداولات بقيمة 9.9 مليون جنيه، وإستحوذت الأسهم على 89.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، والسندات على 10.4%. واستحوذ المص

مصطفى طلعت:

تراجعت تداولات البورصة بقيمة 400 مليون جنيه، خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، لتسجل 3.9 مليار جنيه مقابل 4.3 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

أما بورصة النيل فسجلت تداولات بقيمة 9.9 مليون جنيه، وإستحوذت الأسهم على 89.6% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، والسندات على 10.4%.

واستحوذ المصريون على 75.1% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 15.8% والعرب على 9.13%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة “egx30” تراجعاً بنحو 1.7 % خلال تعاملات الأسبوع المذكور بينما إرتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بشكل طفيف بلغ 0.96% إلى مستوى 832 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنحو 0.51% ليغلق عند 1970 نقطة.