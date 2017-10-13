البورصة في أسبوع.. الخدمات المالية وبورتو جروب في الصدارة

المال- خاصتصدَّر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، أنشط قطاعات البورصة من حيث كمية التداول، خلال الأسبوع الحالي، من خلال بيع وشراء 679.1 مليون ورقة مالية، بقيمة مليار جنيه تقريبًا، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة الاخيرة بتداول 7.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 64.8 مليون جنيه.

المال- خاص

تصدَّر قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك، أنشط قطاعات البورصة من حيث كمية التداول، خلال الأسبوع الحالي، من خلال بيع وشراء 679.1 مليون ورقة مالية، بقيمة مليار جنيه تقريبًا، فيما جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة الاخيرة بتداول 7.9 مليون ورقة مالية، بقيمة 64.8 مليون جنيه.





وكشف تقرير صادر عن إدارة البوصة احتلال مجموعة بورتو القابضة قائمة أنشط 10 شركات مقيدة، بعد التداول على 435.8 مليون ورقة مالية، بقيمة 216 مليون جنيه، بينما جاءت شركة الكابلات الكهربائية في ذيل القائمة بتداولات قيمتها 42.2 مليون جنيه عبر بيع وشراء 48.2 مليون ورقة مالية.

يُذكر أن مؤشرات البورصة ارتفعت بشكل جماعي، خلال تعاملات الاسبوع، وارتفع المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 13892 نقطة، كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70” بنسبة 2.22% إلى 816 نقطة، وامتد الارتفاع إلى المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 1.1% مغلقًا عند 1809 نقاط.