البورصة فى أغسطس.. شح السيولة وانخفاض بالمؤشرات

مصطفى طلعت: شهدت البورصة المصرية تراجعا جماعياً على صعيد المؤشرات، وقيم وأحجام التداولات، خلال شهر أغسطس المنقضي. وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة أن المؤشر الرئيسي egx30، هبط بنسبة 0.03% عند مستوى 13416 نقطة، كما انخفض مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% إلى 693 نقطة، وامتد التراج



مصطفى طلعت:



شهدت البورصة المصرية تراجعا جماعياً على صعيد المؤشرات، وقيم وأحجام التداولات، خلال شهر أغسطس المنقضي.

وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة أن المؤشر الرئيسي egx30، هبط بنسبة 0.03% عند مستوى 13416 نقطة، كما انخفض مؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1% إلى 693 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقا egx100 بنسبة 1.47% ليصل إلى 1565 نقطة.

وتراجعت قيم التداولات بنحو 3 مليارات خلال أغسطس، لتسجل 16.3 مليار جنيه، من خلال تنفيذ 4.8 مليار ورقة مالية، مقابل 19.5 مليار جنيه، و6.4 مليار جنيه، خلال يوليو.

