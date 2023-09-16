البورصة على موعد مع مكاسب جديدة فى تعاملات الأسبوع الحالى

يتوقع خبراء سوق المال مواصلة البورصة المصرية الصعود نحو قمة تاريخية جديدة هذا الأسبوع عند مستوى 19800 نقطة، قبل أن تصطدم بعمليات جني أرباح.

وقال المحللون إن صعود السوق ستدعمها الإغلاقات المرتفعة الأسبوع الماضي، ومواصلة المؤسسات -خاصة المحلية- عملية الشراء على الأسهم القيادية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي بصعود جماعي ضعيف للمؤشرات، وسط مكاسب محدودة لرأس المال السوقي، في ظل مبيعات محلية وأجنبية.

وصعد مؤشر EGX30 بنسبة 0.85%، مغلقًا عند مستوى 19540 نقطة، و”EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، مسجلًا 3839 نقطة، و”EGX100″ بنحو 0.64%، عند 5649 نقطة.

وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه فقط، بعد تسجيله صعودًا 1.11%، ليغلق بمستوى 1.314 تريليون، مقارنة مع 1.300 تريليون بداية الأسبوع.

وسجلت التداولات خلال الأسبوع 21.6 مليار جنيه، بنحو 3.596 مليار ورقة مالية، اقتنصت الأسهم منها 96.52%، بينما كان نصيب السندات 3.48%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين 85.5%، بصافي مشتريات 139.3 مليون جنيه، والأجانب 7.8%، متجهين للبيع أيضًا بنحو 150.8 مليون جنيه، والعرب 6.7%، بشراء 11.5 مليون.

وهيمن الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي، والتي تركزت في 6 قطاعات رئيسية، بينما جاءت مشترياتهم في 3 فقط.

واتجه الأجانب للبيع في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بصافي 51.7 مليون جنيه، والبنوك بنحو 51.8 مليون، والخدمات المالية بقيمة 59.8 مليون، والعقارات 7.7 مليون، والموارد الأساسية بـ23.1 مليون.

وجاءت مشترياتهم في الاتصالات والإعلام بنحو 13.6 مليون جنيه، والخدمات والمنتجات الصناعية بـ2.2 مليون، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بـ2.9 مليون.

وهيمنت 5 قطاعات على 72.6% من قيم تداولات المؤشرات القطاعية للبورصة المصرية (دون الصفقات)، الأسبوع الماضي، تصدرها البنوك، تلاه العقارات بحصة تتجاوز الـ19% لكل منهما.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستواصل الصعود صوب مستوى 19800 نقطة، بدعم مشتريات المؤسسات، ونتائج الأعمال القوية للشركات، ثم يتراجع نحو 19300 نقطة.

وأشار “عبد القادر” إلى أنه في حالة وصول سهم البنك التجاري الدولي نحو 61 جنيها، و”الشرقية -إيسترن كومباني” إلى 26 جنيها، يُتوقع أن يتجه “المؤشر الثلاثيني” صوب 21000 نقطة.

وأكد أن هناك تطلعات نحو حركة الأسهم الصغيرة، في ظل مخاوف من ارتداد البورصة في تصحيح قوي عقب المستويات القياسية المحققة مؤخرا.

وأوصى “عبد القادر” بالشراء على سهم المجموعة المالية “إي إف جي” عند 15.40 جنيه، مقارنة بـنحو 15.770 جنيه، الأسبوع الماضي، و”بلتون” تحت مستوى الـ3 جنيهات، مقارنة بـ3.070 جنيه بالتعاملات السابقة، و”السويدي إليكتريك” عند 21.60 جنيه، نظير 22.510.

وقال دكتور حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار في شركة القاهرة الوطنية للاستثمار في الأوراق المالية، إن البورصة ستتحرك في نطاق 19800 نقطة مع تداولات النصف الأول من الأسبوع، بدعم من الإغلاقات الصاعدة لنهاية نظيره الماضي، ومواصلة المؤسسات اتجاهها الشرائي، قبل أن تواجهها عمليات جني أرباح تهبط بها صوب 19400 نقطة.

وأشار “عيد” إلى أن قطاعات العقارات، والبنوك، والبتروكيماويات، والخدمات المالية غير المصرفية هي الأفضل بالسوق حاليًا، موصيًا بالاستثمار في أسهمها.

وتوقع أن يشهد المؤشر السبعيني الصعود صوب قمة جديدة عند 4000 نقطة، بعد الهدوء الذي شهدته أسهمه الفترة الماضية.