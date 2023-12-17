البورصة على موعد مع قمة تاريخية جديدة قبل وداع 2023

توقع خبراء سوق المال نجاح البورصة فى تحقيق قمة تاريخية جديدة بنهاية العام الحالى عند مستويات 25500 نقطة، بدعم نشاط عمليات المتاجرة، ومشتريات المؤسسات.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضى على صعود جماعى، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسى “EGX30” بنسبة %0.15 مغلقا عند مستوى 24722 نقطة، ونظيره «EGX70» بنحو %1.5 مسجلًا 5365 نقطة، وسار على دربهما «EGX100 EWI» ليقفز %1.13 مستقرًا على 7768 نقطة.

وربح رأس المال السوقى 10 مليارات جنيه، ليغلق على مستوى 1.673 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.663 تريليون بالأسبوع السابق عليه، فيما سجلت التداولات 193.1 مليار جنيه، هيمنت السندات على %90.14 منها، فيما كان نصيب الأسهم %9.86.

وهيمن المستثمرون المحليون والأجانب على 89.4 و%4.2 من التعاملات بصافى مبيعات 33.5 و195.4 مليون جنيه على التوالى، فيما اقتنص العرب نحو %6.4 بمشتريات بلغت 161.9 مليون.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة فى شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد هذا الأسبوع صعودا انتقائيا لبعض الأسهم، ونشاطا لعمليات المتاجرة السريعة، وعودة المؤسسات المحلية للشراء عقب عمليات جنى الأرباح التى سجلتها الأسبوع الماضى، مع استمرار الصعود ليصل المؤشر الرئيسى إلى مستوى 25300 نقطة.

ووضع عبدالقادر مستهدفات حزمة من الأسهم بالسوق، شملت «المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى» عند 20.80 جنيه، و«أوراسكوم كونستراكشون» بنحو 190، و«بلتون المالية القابضة» 3.74، و«السويدى إليكتريك» 29.80، و«مصر الجديدة للإسكان» 11.70، و«بالم هيلز» 3.21.

وقالت دعاء زيدان، رئيس قطاع الاستثمار فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تواجه مقاومة فى نطاق 25000 إلى 25300 نقطة، وفى حالة الثبات أعلى هذه المستويات ستصل إلى قمة جديدة عند 25500.

وأشارت إلى أن السوق تشهد تبادلا للمؤسسات المحلية والأجنبية على عملية الشراء، لافتة إلى أن الأسهم الصغيرة تشهد حاليا حركة نشطة تدعم المؤشر السبعينى، الذى يواجه حاليا مقاومة عند 5500 نقطة.