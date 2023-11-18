البورصة على موعد مع قمة تاريخية جديدة عند 24500 نقطة

يتوقع خبراء سوق المال اتجاه البورصة المصرية صوب قمة تاريخية جديدة هذا الأسبوع بمنطقة الـ 24500 نقطة، بدعم استمرار صناديق الاستثمار المحلية، والعربية في تحركاتها الشرائية، والقوائم المالية القوية لشركات بعض القطاعات.

وأوصى الخبراء بالالتزام بمستويات وقف الخسارة للمستثمر قصير الأجل، والاستثمار في قطاعات العقارات، والبتروكيماويات، والبنوك.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها الأسبوع الماضي على صعود جماعى، ليصل المؤشر الرئيسى “EGX30″ إلى 24383 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.29%، و”EGX70″ للأسهم الصغيرة و المتوسطة بحوالى 4.44%، مغلقا عند 4865، و”EGX100 ” الأوسع نطاقا 3.63%، مسجلًا 7159.

وربح رأس المال السوقي نحو 16 مليار جنيه، مغلقا عند 1.648 تريليون جنيه، مقارنة مع 1.632 تريليون في نهاية الأسبوع السابق.

وبلغ إجمالي تعاملات البورصة الأسبوع الماضي 203.6 مليار جنيه، من خلال التعامل على 7.379 مليار ورقة مالية.

واستحوذ المستثمرون المحليون على 89.7% من التعاملات بصافي مبيعات 104.4 مليار جنيه، فيما سجل الأجانب و العرب صافي مشتريات 12.3 مليون، و92.1 مليون، على الترتيب بعد استبعاد الصفقات.

وقال دكتور حسام عيد رئيس قطاع الاستثمار في شركة القاهرة الوطنية للاستثمار في الأوراق المالية، إن” EGX30″ سيختبر قمة جديدة هذا الأسبوع عند 24400 نقطة بداية من جلسة اليوم، بدعم استمرار اتجاه المؤسسات العربية، والأجنبية الشراء في الأسهم القيادية، مما يمنح المؤشر دفعة قوية.

وأشار إلى أنه في حال اتجاه المؤسسات المحلية للشراء سوف يتجه ” EGX30″ صوب 25000 نقطة، خاصة وأن بعض الأسهم القيادية مازال أمامها مستهدفات لم يتم تحقيقها بعد، ومنها سهم البنك التجاري الدولي المتوقع وصوله إلى 76 – 78 جنيها.

وأوصى بالاستثمار في قطاع البنوك، لافتا إلى أنه سيقود صعود المؤشر خلال الفترة المقبلة، بجانب العقارات، والأسمدة، والبتروكيماويات خاصة مع إعلان النتائج المالية للشركات في الربع الثالث والمتوقع أن تكون قوية جدا.

وتوقعت دعاء زيدان، رئيس قطاع الاستثمار في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، اتجاه ” EGX30″ صوب 24500 نقطة هذا الأسبوع، بدعم نتائج أعمال الشركات، ودخول سيولة جديدة في قطاع الإسكان، ومشتريات المؤسسات المحلية.

وأوصت “زيدان” المستثمرين بالتحوط بأسهم قطاع الإسكان، والتي بدأت في التحرك مع دخول سيولة جديدة والأرباح القوية للشركات.

وقالت عصمت ياسين رئيس قطاع تداولات الأفراد في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية، إن السوق في اتجاه عام صاعد، إذ من المرجح وصول ” EGX30″ صوب 24400 نقطة، في حالة ظهور قوى شرائية من الصناديق المصرية.

وأكدت “ياسين” أن تراجع السوق في أي وقت يمثل فرصة جيدة للشراء والاستثمار في الأسهم صاحبة الأخبار القوية التي تشهد إقبالا، وأوصت المستثمر قصير الأجل بالالتزام بمستوى وقف الخسائر عند 22500 نقطة.

وأوضحت أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات الأقوى في السوق حاليا بدعم تحركات العملة، وإقبال صناديق الاستثمار على حصص من شركاته، يليه العقارات المتوقع أن تشهد أسهمه موجة صعود جديدة خلال الأسبوع الحالي، خاصة الأسهم الصغيرة، ومنها زهراء المعادي، و المتحدة للإسكان، و القاهرة للإسكان، و المصريين للإسكان.