البورصة على موعد مع جني أرباح يدفع «EGX30» للهبوط نحو 24800 نقطة

توقع خبراء التحليل الفني أن تدفع عمليات جني أرباح انتقائية ومؤقتة مؤشر البورصة المصرية الرئيسي للهبوط قرب مستويات 24800-25000 نقطة على الأجل القريب، قبل التماسك ومعاودة الصعود مستهدفا مناطق 26000 إلى 26500 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد على تباين، إذ هبط الرئيسي «EGX30» بنسبة 0.86% ليغلق على 25300 نقطة، فيما صعد «EGX70» بنحو 0.52% لمستوى 5091 نقطة، وكذلك «EGX100» مرتفعًا 0.3%، ليستقر على 7466 نقطة.

واعتبر الخبراء هبوط «EGX30» منطقيا، بعد تحقيق المؤشر مستوىً تاريخيًا بمنطقة 25750 نقطة، قبل تعرضه لعمليات جني الأرباح.

وأشاروا إلى استمرار الأداء الإيجابي للمؤشر السبعيني، ما قد يؤهله لمزيد من الصعود تجاه مستويات 5150 نقطة، أما في حالة تعرضه لعمليات جني أرباح فإنه سيعيد التجربة على مستوى 5000 نقطة قبل التماسك ومعاودة الصعود.

وبلغ إجمالي قيم التداولات على الأسهم 3.65 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 8 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 1.702 تريليون جنيه مقابل 1.710 تريليون جنيه مستوى الإغلاق السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب نحو الشراء، بصافي 34.58 و13.06 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي بيع للعرب بنحو 47.64 مليون.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفني بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 تعرض لعمليات جني أرباح مع بلوغه مستهدفه عند مستوى 25750 نقطة، والتي تعد أعلى قمة في تاريخه.

وأشار إلى أن «EGX30» أغلق بشكل يرجح استمرار عمليات جني الأرباح، وذلك في إطار تحركات تصحيحية لن تؤثر على فرص استعادة المؤشر للمسار الصاعد.

ووصف جمال الدين عمليات جني الأرباح التي ظهرت على مؤشر EGX30 بالطبيعية والمؤقتة، كما أنها انتقائية لبعض الأسهم، ما يشير إلى قوة فرصه في استعادة المسار الصاعد .

وحدد مستهدفات «EGX30» على الأجل القريب عند 26000 إلى 26500 نقطة، ثم 27000 على الأجل المتوسط.

ونصح جمال الدين المستثمرين قصيري الأجل بالحذر والتعامل بشكل انتقائي في حالة الشراء.

وقال حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار في شركة القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر البورصة الرئيسي أنهى أولى جلسات الأسبوع الجاري بالمنطقة الحمراء، بعد أن فقد أكثر من 219 نقطة.

وأرجع عيد هبوط «EGX30» إلى ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح على الأسهم القيادية، مع اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع، مرجحًا تحركه صوب مستوى 25000 نقطة، ثم الارتداد ومعاودة الصعود.

وعلى صعيد «EGX70»، قال عيد إن المؤشر نجح في الإغلاق بالمنطقة الخضراء بعد ارتفاعه نحو 26 نقطة، وتحقيق قمة تاريخية جديدة، مدعوما بالأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة، واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية.

ورجح استمرار التحركات الإيجابية لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، ليواصل تحقيق مستويات تاريخية جديدة.

ولفت عيد إلى أنه في حالة ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة، فإن «EGX70» قد يتجه لاختبار مستوى الدعم 5000 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى.

وقال محمود عطا، المدير التنفيذي لشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إن «EGX30» تأثر بعمليات جني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، وخاصة “البنك التجاري الدولي” الذي لم يستطع الثبات أعلى مستوى 80 جنيها.

وأنهى سهم البنك التجاري الدولي تعاملات اليوم على تراجع 1.98%، ليغلق عند 77.73 جنيه.

وتوقع أن يستمر الأداء التصحيحي على مؤشر «EGX30» ليقترب من مستوى 24800 نقطة.

وعلى صعيد «EGX70»، أشار إلى الأداء الإيجابي للمؤشر واختراقه مستوى 5000 نقطة، تزامنًا مع النشاط الملحوظ لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية ماليًا.

ورجح عطا استمرار الأداء الإيجابي لبعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة القوية، ما قد يمكن «EGX70» الصعود للتجربة على مستوى 5150 نقطة على الأجل القريب.