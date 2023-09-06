البورصة على موعد مع جنى الأرباح بعد ارتفاعها لمستويات غير مسبوقة

توقع خبراء سوق المال هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية وتعرضه لعمليات جنى أرباح خلال الفترة المقبلة، بعدما صعد إلى مستويات غير مسبوقة مع نهاية جلسة أمس الثلاثاء.

ومع إغلاق جلسة اليوم، شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا؛ بعدما صعد «EGX 30» بنسبة %0.71 إلى 19044 نقطة، و«EGX 70» بـنحو %0.35 إلى 3844 نقطة، و”EGX 100” %0.28 إلى 5619 نقطة.

وسجلت الأسهم المقيدة إجمالى تداولات بقيمة 2.23 مليار جنيه، بعد التعامل على 198 ورقة مالية، ارتفع منها 73، وتراجع 73 استقر 52 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين للشراء بصافى 138.98 مليون جنيه، فيما سجل الأجانب والعرب بيعًا بقيمة 93.6 و45.4 مليون على الترتيب.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن «EGX30» ارتفع مع بداية التداولات، ليصل إلى أعلى نقطة خلال جلسة أمس الثلاثاء عند 19146 نقطة، ليقترب من مستوى المقاومة 19200 نقطة.

واعتبر أن الضغوط البيعية التى ستشهدها الأسهم خلال الجلسات المقبلة تصحيحية غير مقلقة، طالما أن التداولات أعلى مستوى 18200 نقطة؛ موضحًا أن الانخفاضات المرتقبة مؤقتة.

وتوقع أن تشهد جلستا اليوم الأربعاء وغدًا الخميس تراجعًا مؤقتًا، ثم ينطلق منها لاختبار مستوى المقاومة 19200 نقطة.

فيما قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون المالية القابضة»، إن البورصة تشهد عمليات جنى أرباح بشكل يومي، فى ظل ارتفاع «EGX 30» إلى أعلى مستوى فى تاريخه.

وتوقع «عجينة» أن يتجه المؤشر للارتفاع خلال الشهر الحالى إلى مستويات 19500 إلى 20000 نقطة.

وقال سعيد الفقي، العضو المنتدب لشركة أصول القابضة، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية حقق مستويات غير مسبوقة، بعدما أغلق أعلى 19000 نقطة مع ختام تداولات جلسة أمس الثلاثاء.

وتوقع «الفقى» اتجاه البورصة لعمليات جنى أرباح خلال الجلسات المقبلة تصل بالمؤشر إلى منطقة الدعم 18600 نقطة، ولكنها غير مقلقة.

وعلى صعيد المؤشر السبعيني، لفت «الفقي» إلى إقبال المستثمرين على الأسهم الصغيرة والمتوسطة، نظرًا لكونها الأرخص سعرًا فى التوقيت الحالي، موضحًا أن مستوى الدعم الذى تستهدفه 3970 نقطة.