البورصة على موعد مع تحركات عرضية مائلة للصعود غدًا

على ان يتجه مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو مستوى 10600 نقطة .

يتوقع خبراء التحليل الفني أن تُكمل مؤشرات البورصة المصرية رحلة التحركات العرضية المائلة للصعود بجلسة الغد الأربعاء على أن يتجه مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 نحو مستوى 10600 نقطة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى طفيفة لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب.

وصعد المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 1.09% إلى 10338 نقطة، بينما صعد “EGX70” بنسبة 1.88% إلى 1192 نقطة، و“egx100” بنسبة 1.76% عند 1918 نقطة، فيما صعد “EGX50” بنسبة 1.76% إلى 1547 نقطة، و”EGX30 Capped” بنسبة 1.2% عند مستوى 11959 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات على الأسهم 818 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 110 أسهم من إجمالي 167 متداولة، بينما هبط 30 سهمًا، وبقي 27 دون تغيير.

قال إيهاب السعيد، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، إن الحركة العرضية مازالت تسيطر على اتجاهات مؤشرات البورصة لعدة أسباب منها غياب المحفزات والأثار الناتجة عن العطلة الكبيرة لإجازة عيد الفطر.

وأضاف أن ارتفاع معدل اصابات فيروس كورونا محليًا يؤثر سلبًا في نفوس المستثمرين ومن ثم تأجيل اتخاذ قرارات استثمارية بالسوق، مشيرًا إلى أن الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي EGX30 تدور حول مستوياتها دون تغيير يذكر.

وتوقع عضو مجلس إدارة البورصة المصرية ورئيس قسم التحليل الفني بشركة أصول للسمسرة، تحرك المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صوب مستوى 10400 نقطة، في تحرك عرضي مائل للصعود .

من جهته قال سامح غريب، مدير إدارة كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تتحرك في نطاق ضيق حوالي 600 نقطة من مستوى 10000 الى 10600 نقطة والتي تعد مقاومة قوية.

وأضاف أن الأسهم القيادية بالمؤشر الرئيسي تدور حول مستوياتها السعرية الراهنة وأبرزها سهم البنك التجاري الدولي، وطلعت مصطفى وحديد عز، مشيرًا إلى أن جلسة أمس شهدت تحرك ايجابي للأسهم الصغيرة.

وتوقع مدير إدارة كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، تحرك مؤشر EGX30 بشكل عرضي مائل للصعود نحو مستوى 10400 نقطة، والتي اعتبرها مقاومة ثانوية قبل المقاومة الرئيسية 10600 نقطة.