بورصة وشركات

البورصة على موعد مع تحركات عرضية ضيقة النطاق خلال الأسبوع الجاري

وسط أداء إيجابى انتقائى للقطاعات، وبعض الأسهم القيادية
منى عبدالباري 6:48 م, السبت, 3 يوليو 21 6:48 م, السبت, 3 يوليو 21

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يتوقع خبراء البورصة المصرية تحركات عرضية ضيقة النطاق خلال الأسبوع الحالى، وسط أداء إيجابى انتقائى للقطاعات، وبعض الأسهم القيادية.

ويرى الخبراء ضعفًا واضحًا للسيولة فى السوق، مع تركُزها فى قطاعات معينة، نتيجة تحفظ المستثمرين بسبب الأوضاع المحيطة فى سوق الأسهم.

كانت البورصة المصرية أنهت أسبوعها الماضى على تراجعات جماعية لمؤشراتها، و مبيعات أجنبية ومحلية، وهبوط كبير فى التداولات، بينما ارتفع رأس المال السوقى بنسبة 2.43 %.

وخلال الأسبوع الماضى، فقد مؤشر السوق الرئيسي «EGX30» ما نسبته %0.22 مغلقا على 10256 نقطة،  كما تراجع
مؤشر «EGX70» بنسبة %0.25 إلى 2323 نقطة وخسر مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا 0.55 %، إلى 3279 نقطة.

وربح رأس المال السوقى 15.8 مليار جنيه، ليغلق عند 667.3 مليار جنيه، مقارنة مع 651.5 مليار، فى الإغلاقات السابقة.

وتراجعت قيم التداولات إلى 12.1 مليار جنيه، الأسبوع الماضى، مقارنة مع 27.6 مليار الأسبوع السابق، مع تراجعات كمية الأوراق المالية المتداولة، وعدد العمليات المنفذة.

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واستحوذ المستثمرون المحليون على %87.5 من التداولات على الأسهم المقيدة، بصافى مبيعات 34.8 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأجانب %5.5 من التعاملات، بصافى مبيعات 112.9 مليون، والعرب %6.9 بصافى مشتريات 147.7 مليون، بعد استبعاد الصفقات.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إن تعاملات الأسبوع الحالى ستشهد ارتفاعا فى النصف الأول من الأسبوع الحالى، بينما يشهد النصف الثانى من الأسبوع عمليات جنى أرباح، وتراجعات.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى ضيق بين 10080 و  10350 نقطة، خلال الأسبوع الحالى، لافتًا إلى أن استقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى منطقة 52.80 جنيه، سيتجه به نحو 57 جنيها.

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وتابع : “مستهدفات حزمة من الأسهم الأسبوع الحالى، والمتوقع أن تحقق حركة صعودية ومنها السويدى إليكتريك ليتجه نحو 8.90 جنيه، مقابل 8.4 نهاية التعاملات السابقة، وسهم العربية للأسمنت نحو 5.54 جنيه، مقارنة مع 5.27 جنيه، وسهم سيدى كرير للبتروكيماويات نحو 12.50 جنيه، مقارنة مع 11.9 جنيه نهاية التعاملات السابقة”.

وتوقع استهداف سهم أبو قير لمستوى 21 جنيها، مقارنة مع 19.2 جنيه فى الجلسة السابقة، بجانب تحرك سهم الشمس للإسكان والتعمير نحو 6.20 جنيه، مقارنة مع 5.5 جنيه فى التعاملات السابقة، لافتًا إلى الأداء الجيد لأسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” ومجموعة مستشفى كليوباترا، وبنك أبوظبى الإسلامى.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد الأسبوع الحالى حركة قطاعية انتقائية، فى قطاعات الأغذية، و الأسمنت، والبتروكيماويات، والأدوية،  وسط تحركات إيجابية لأسهم المؤشر الثلاثينى بين 10100 نقطة، و 10325 نقطة.

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وتوقعت تحركات إيجابية لسهم الدلتا للسكر ليتجه نحو 10 جنيهات، مقارنة مع9.22 جنيه، وسهم أسمنت قنا نحو 12.50 جنيه، فى حالة تخطيه 11.60 وسهم كفر الزيات للمبيدات نحو 38 جنيها، حال الثبات فوق 34 جنيها.

ورجحت تحركات عرضية للسوق خلال الفترة التى تسبق عيد الأضحى، مع تبادل الأدوار بين القطاعات.

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بقلم منى عبدالباري

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