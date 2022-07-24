البورصة على موعد مع تحركات عرضية صاعدة بدعم المشتريات المحلية

يتوقع خبراء سوق المال اتجاها عرضيا مائلا للصعود نحو 9400 نقطة فى جلسات البورصة الأسبوع الجارى، بدعم أساسى من الحركة الشرائية القوية التى قامت بها المؤسسات المحلية خلال الأسبوع الماضى.

وأضافوا أنه فى حال عدم ظهور قوى بيعية الأسبوع الحالى، فإن ذلك سيساهم فى استمرار المشترى القوى الذى ساهم فى دعم البورصة الأسبوع الماضى، ومن ثم صعود السوق.

وسجلت البورصة المصرية نتائج إيجابية قوية بنهاية تعاملات الأسبوع الماضى، الذى شهد أول تعاملات عقب إجازة عيد الأضحى.

وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» بنسبة %6 مغلقا عند 9289.8 نقطة، و«EGX70» بواقع %6.17 مسجلا 1798 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقاً %6.34 ليصل إلى 2642 نقطة.

وقال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة النعيم لتداول الأوراق المالية إن السوق شهدت محاولات تماسك بالتداولات التى سبقت عيد الأضحى، كما عادت الشهية للمخاطرة للأسواق العالمية، وهى عوامل انعكست على السوق المحلية ظهرت فى الاتجاه الصعودى الأسبوع الماضى.

وأشار إلى أن السوق استقبلت حركة شرائية قوية من المؤسسات المحلية الأسبوع الماضى دعمت المؤشرات بقوة، لافتا إلى أن الأسبوع الحالى سيشهد اختبارا لظهور القوى البيعية للسوق، وهل ستتغلب على القوى الشرائية أم ستواصل الأخيرة زخمها وتحركاتها.

وأكد أن المؤسسات المحلية هى التى أخذت مبادرة الشراء الأسبوع الماضى ودعمت السوق بقوة، فى مقابل الحركة البيعية للعرب والأجانب.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إنه من المتوقع اتجاه المؤشر الثلاثينى صوب 9450 نقطة الأسبوع الحالى.

ولفت إلى أن البورصة تشهد إشارات تدعو للتفاؤل، مع عمليات إعادة التجميع التى شهدها الأسبوع الماضى، والتى جاءت على صدى الحركة الشرائية القوية من المؤسسات المحلية بقيم تجاوزت 950 مليون جنيه.

وتوقع عملية إعادة تجميع جديدة مع ظهور نتائج النصف الأول والتى توقع أن تكون إيجابية على صعيد عدد كبير من الشركات، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال ستنعكس على أسعار بعض الأسهم ومنها الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» ليصل إلى 4.20 جنيه، وأبوقير للأسمدة ليتجه نحو 24.5 وإسكندرية لتداول الحاويات بقيمة 8.90 والمجموعة المالية هيرميس نحو 12.20.

وأكد فى الوقت نفسه أن المخاوف لاتزال متواصلة من استمرار مبيعات العرب والأجانب.