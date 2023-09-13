البورصة على موعد مع انتهاء جنى الأرباح والعودة للمسار الصاعد

يتوقع محللون فنيون أن تتجه مؤشرات البورصة لاستهداف المسار الصاعد مجددًا عند 20000 نقطة، إذ يستهدف EGX30 مستويات 19700 نقطة، عقب تراجعات بضغط علميات جني الأرباح خلال الجلستين الماضيتين.

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء على صعود جماعي، بعدما ارتفع EGX30 بنسبة 1.1% بمستوى 19361 نقطة، وEGX 70 بنحو 0.9% ليصل إلى 3812.5 نقطة، وأيضًا “egx100” بـحوالى 0.91% مسجلًا 5608.6 نقطة.

وبلغت تداولات الأسهم حوالي 1.5 مليار جنيه، على نحو 201 ورقة مالية صعد من بينها 100 واحدة، وتراجع 32 أخرى، وظل 69 دون أي تغيرات.

واتجهت تعاملات الأجانب للبيع بقيمة 38 مليون جنيه، والمصريون والعرب للشراء بنحو 15.7 و 22.3 مليون على التوالي.

بداية، قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30″أنهى تعاملاته أعلى 19150، موضحًا أن هذا يدفعه لأعلى 19700 نقطة.

وأضاف أن مؤشر “egx30” لا يزال يستهدف التحرك بشكل صاعد حتى مستوى 20150 نقطة، موضحًا أن على المتعاملين اتباع الانتقائية خلال الفترة الراهنة.

ولفت “النمر”، إلى أن بقاء EGX30 أدنى منطقة 19150 نقطة، سيؤدي إلى استمرار التحركات صوب مستوى 19000 على المدى القريب.

وعلى جانب آخر، أوضح مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “بلتون المالية القابضة”، أن البورصة ستواصل تحركاتها الصاعدة على المدى القريب حتى مستوى 19700، ثم 20000 نقطة.

وأضاف أن السوق شهدت عملية تصحيح محدودة على غالبية الأسهم، موضحًا أنها طبيعية عقب الارتفاعات السابقة المحققة.

وأوصي “عجينة” المتعاملين بتقليص تعاملات الشراء الهامشي للتحوط ضد أي تحركات غير مواتية، إضافة إلي التعامل على الأسهم الصغيرة بالقطاع البنكي.