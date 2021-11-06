البورصة على موعد مع انتقال السيولة لمؤشرEGX30 .. واستمرار خسائر أسهم المضاربات

يتوقع خبراء البورصة المصرية مواصلة المؤشر الرئيسي EGX30 رحلة الصعود خلال تعاملات الأسبوع الحالي، في ظل انتقال السيولة لأسهمه، ليستهدف مستويات 11800 نقطة، مقارنة مع EGX70 الذي تحول للهبوط، مسجلًا تراجعات كبيرة.

وشهدت البورصة الأسبوع الماضي تسجيل إغلاق صاعد للمؤشر الثلاثيني، للأسبوع الخامس على التوالي، قابله تراجع لـ«السبعيني»، في ظل ارتفاع قيم التداولات بنسبة 65%، مع هيمنة المستثمرين المحليين على التعاملات.

وارتفع EGX30 بنحو 1% الأسبوع الماضي، مغلقًا عند 11612.8 نقطة، وتراجع EGX70 بنسبة 6.1% مغلقًا على مستوى 2165 نقطة، كما انخفض المئوي EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 4.65%، مغلقًا عند 3146 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي بنحو 1.5%، بقيمة 11.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 735.2 مليار جنيه، مقارنة بـنحو 746.3 مليار نهاية الأسبوع السابق، وارتفعت التداولات لمستوى 30.7 مليار الأسبوع الماضي، مقارنة بـحوالي 18.6 مليار جنيه بالأسبوع السابق.

وهيمن المصريون على التعاملات بنسبة 76.1%، بصافي شراء قدره 495.8 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأجانب 14.2%، ببيع بحوالي 548.2 مليون جنيه، والعرب 9.7%، بصافي مشتريات 52.4 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن EGX30 سيتحرك الأسبوع الحالي في نطاق 11430 – 11720 نقطة، مع استمرار تحول المتعاملين للاستثمار في أسهمه، في ظل خسائر أسهم المؤشر السبعيني.

وأشار إلى أن المؤشر الثلاثيني مدعوم بنتائج قوية لشركاته، بجانب تحركات سهم البنك التجاري الدولي –صاحب الوزن النسبي الأكبر- وحركة إيجابية انتقائية لبعض أسهم قطاعي البنوك، والتكنولوجيا.

ورجح تحرك سهم البنك التجاري الدولي نحو مستوى 51 جنيهًا، مقارنة بـنحو 53.5 جنيه الخميس الماضي، و”إعمار مصر” بـحوالي 2.35 جنيه، مقارنة بـنحو 2.48 جنيه الأسبوع الماضي، و”بالم هيلز” للتنمية العمرانية بمستوى 1.81 جنيه، مقارنة بـ 1.9 جنيه.

ورشح سهم الشمس للإسكان والتعمير للتحرك بين مستويي “4.90 – 5” جنيهات، مقابل 5.8 جنيه الخميس الماضي، وسهم حديد عز بمستوى 12.80 جنيه، مقابل 13.35 جنيه الأسبوع الماضي، وسهم المجموعة المالية هيرميس بمستوى 12.70 جنيه، نظير 12.95 جنيه، وسهم إي فاينانس عند 20 جنيهًا، مقارنة بـنحو 21.28 جنيه الأسبوع الماضي، لافتًا إلى أن السهم يتحرك بين مستويات 20.50 إلى 22 جنيهًا.

وأشار “عبد القادر” إلى أن سهم أموك أمامه مستويات شرائية بنحو 4.10 جنيه، مقارنة بحوالي 4.3 جنيه الخميس، وسهم سيدي كرير للبتروكيماويات بنحو 7.10 جنيهات، مقابل 7.41 جنيه الأسبوع الماضي.

وتوقع أن تبدأ البورصة تداولات الأسبوع الحالي على تراجع، على أن تستطيع السوق امتصاص التراجعات، وتتحول للصعود بالنصف الثاني من الأسبوع، فيما سيواصل المؤشر السبعيني رحلة التراجع.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، إن السوق تشهد في المرحلة الراهنة تحولًا للسيولة من المؤشر السبعيني إلى الثلاثيني، إضافة إلى نجاحها في جذب استثمارات المؤسسات مجددا.

وتوقع تحرك المؤشر الثلاثيني الأسبوع الحالي في نطاق 11500 و11800 نقطة خلال الأسبوع، وسط تحرك إيجابي انتقائي للأسهم القيادية، وأبرزها السويدي إليكتريك، ومجموعة طلعت مصطفى، والسادس للاستثمار والتنمية “سوديك”، والمجموعة المالية هيرميس.

وأكد “كمال” أن المؤشر السبعيني سيواصل الأداء السلبي الفترة المقبلة، نتيجة الضغوط القوية التي شهدتها أسهمه، والسوق بشكل عام بسبب ارتفاع معدلات “المارجن كول” الفترة الماضية.