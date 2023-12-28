البورصة على موعد مع الصعود نحو 25500 نقطة

يتوقع محللون فنيون أن تشهد البورصة المصرية إرتدادة صاعدة تدفعها وصولاً لمستوى 25500 نقطة على المدى القريب مع بدايات عام 2024 ، بدعم من تماسك الحالى قُرب 24400 .



وأنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأربعاء على صعود جماعي، اذ ارتفع “EGX30” بنسبة %1.4 ليغلق على 24351 نقطة، وبنسبة %2.2 لـ EGX70 مسجلًا 5461.9 نقطة، وسار على دربهما EGX100 بنحو %2.1 مستقرًا على 7827.9 نقطة .

وسجلت تداولات الأسهم حوالى 3.6 مليار جنيه، وجرى التعامل على نحو 204 ورقة مالية صعد من بينهم 116 وتراجع 41 آخرين، وظلت 47 على استقرار سعرى دون أية تغيرات .

واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بقيمة 27.7 و 26.3 مليون جنيه على التوالي، فيما اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بنحو 54.1 مليون .

و قال إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى لشركة “نعيم القابضة” إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “EGX30”، يتحرك منذ فترة بشكل متذبذب صعودًا وهبوطًا بالقرب من مستوى الدعم 23700 نقطة .

ولفت إلى أن تمكن المؤشر الرئيسى من الاستقرار فى الوقت الحالى عند مستويات 24350 نقطة، سوف يفتح له مجالًا للصعود باتجاه مستوى 25500 نقطة خلال عدة جلسات، موضحًا أن التراجع دون 23690 ، سوف ينذر بمزيد من الهبوط نحو 23490.

وتوقع حسام عيد مدير الاستثمار بشركة «القاهرة الوطنية لتداول الأوراق المالية» أن يشهد مؤشر البورصة المصرية إرتدادة لأعلى لتصل إلى 24400 نقطة بجلسة اليوم الخميس ومنها نحو 24800 فى الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن تحركات المؤشرات الصاعدة بجلسة الأربعاء جاءت مدعومة بنشاط الأسهم القيادية وظهور عمليات شراء عليها بالقرب من مستويات الدعم، وهو ما ساعد “EGX30” للصعود نحو مقاومة 24000 نقطة.

وأضاف «عيد» أن التوقعات إيجابية للمؤشر الرئيسى خلال شهر يناير المقبل ، إذ تُشير لاستهدافه مجددًا قمته التاريخية الأعلى عند 25900 نقطة.