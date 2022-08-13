البورصة على موعد مع الارتفاع.. وEGX30 يستهدف «10200 – 10500» نقطة

توقع خبراء التحليل الفنى سيطرة التحركات الصاعدة على مؤشرات البورصة الأسبوع الحالي، ليستهدف EGX30 مستويات 10200 نقطة على أن تنتقل إلى مستوى يدور بين 10500-10600 نقطة.

وحدد الخبراء مستوى دعم EGX30 بمنطقة 9800 نقطة، والذى يمثل أول إشارة سلبية حال كسره، ما قد يفاقم من الضغوط البيعية على المؤشر.

وأضافوا أن EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة مؤهل لاستهداف مستويات 2200 نقطة بتعاملات الأسبوع الحالي، مدعومًا بالتحركات الإيجابية وتمكنه من إنهاء الأسبوع الماضي، متجاوزًا المقاومة المهمة 2040 نقطة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تباين، إذ هبط EGX30، بواقع %0.54 ليغلق عند 9988 نقطة، وصعد EGX70 ، بنحو %7.7، مسجلًا 2058 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 EWI، بنسبة %5.2، إلى 2983 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم الأسبوع الماضى 27.09 مليار جنيه، مقابل 5.95 مليار الأسبوع السابق له.

وارتفع رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %1، بما يعادل 6 مليارات جنيه، ليسجل 669 مليار الأسبوع الماضي، مقابل 663 مليار مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

وسيطر المصريون على %80.9 من تعاملات السوق، مقابل %13.4 للأجانب، و%5.7 للعرب.

وسجل المصريون صافى شراء بقيمة 1.3 مليار جنيه، والعرب والأجانب بيع بنحو 8 ملايين و1.29 مليار جنيه على الترتيب.

وتوقع محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، صعود مؤشر EGX30 الأسبوع الحالي، خاصة مع زخم الاستحواذات التى أعلن عنه الصندوق السعودي، وكذلك الإغلاقات الإيجابية بجلسة الخميس، ومعدلات التنفيذ وأحجام التداول.

ورجح «عطا» استهداف EGX30 حاجز 10200 نقطة خلال الأسبوع الحالي، ثم استهداف 10500 نقطة لاحقًا، محددًا مستوى دعم المؤشر عند 9900 نقطة، فى الوقت ذاته ربما يستهدف EGX70 2200 نقطة، خاصة بعد تمكنه من تجاوز المقاومة المهمة عند 2040.

من جانبه، توقع محمد رضوان، محلل فنى للأسواق العالمية بشركة Tradepedia ، أن يختبر EGX30 مستوى المقاومة 10200-10300 نقطة، ناصحًا المتعاملين بتخفيف المراكز، خاصة الهامشية قرب مستويات المقاومة المستهدفة.

وأشار «رضوان»، إلى أنه حال استكمل EGX30 التحركات الصاعدة فإنه من المتوقع أن يتجه صوب مستويات 10600 – 10800 نقطة على الأجل المتوسط.

ونوه إلى أن أول إشارة سلبية ربما تواجه مؤشر EGX30 هى الإغلاق أسفل مستوى 9800 نقطة، ما قد يشير إلى انتهاء الحركة الصعودية التصحيحية ومعاودة سيطرة القوى البيعية.

أما على صعيد الأسهم الصغيرة والمتوسطة، أكد إن EGX70 كان الأفضل أداءً، بعدما استطاع التحول للاتجاه الصاعد على المدى القصير، وكذلك تحقيق أول المستهدفات بالوصول لمستوى 2050 نقطة، متوقعًا استهداف EGX70 مستويات 2200-2250 نقطة شريطة الاستقرار أعلى 1950 نقطة.