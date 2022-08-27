البورصة على موعد مع أسبوع مضاربات وجني أرباح جزئي

يتوقع خبراء البورصة المصرية أن تسيطر عمليات المتاجرة على التداولات، وسط جني أرباح جزئي محتمل، مع وصول “EGX30” إلى مستويات 10400 نقطة؛ بدعم الإغلاقات السابقة. وذكر الخبراء أن السوق تُظهر إشارات إيجابية في ظل التغيرات التي حدثت، الفترة الماضية، بمؤسسات الدولة، بينما قد تتأثر سلبًا بالتصريحات الأخيرة لجيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والتي مفادها الحفاظ على سياسة متشددة لبعض الوقت، ما يعني المزيد من رفع الفائدة الأمريكية.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها، الأسبوع الماضي، بصعود جماعي للمؤشرات، وسط مكاسب لرأس المال السوقي، مع استحواذ المستثمرين المحليين على التعاملات والاتجاه صوب للشراء بقوة.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق “EGX30” بنحو 2%، مسجلًا 10287 نقطة، ومؤشر للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70″ بنسبة 2.37% إلى 2210 نقاط، و”egx100” الأوسع نطاقًا 2.52% مغلقًا عند 3171 نقطة.

وربح رأس المال السوقي ما قيمته 11.1 مليار جنيه، مغلقًا بمستوى 692.8 مليار جنيه، مقارنة بـ681.7 مليار جنيه في التعاملات السابقة. وسجلت التعاملات 16.4 مليار جنيه، استحوذت الأسهم منها على 47.61%، بينما كان نصيب السندات 52.39%.

واقتنص المصريون 84.1% من التعاملات، بصافي شراء 789.2 مليون جنيه، واتجه العرب للشراء أيضًا بصافي 100.5 مليون جنيه، بنسبة 5.3% من التداولات، فيما سجل الأجانب مبيعات ضخمة اقتربت من الـ900 مليون جنيه، بنسبة 10.6% من التداولات.

قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، إن تغير القيادات في بعض مؤسسات الدولة، خلال الفترة الماضية، كانت له تأثيرات إيجابية على السوق، ما دفعها للوصول إلى مستويات تقارب 10300 نقطة.

وتوقَّع النمر أداء إيجابيًّا للسوق، الأسبوع الحالي؛ بدعم إغلاقات الخميس الماضي، لافتًا إلى أن السوق تواجه مستويات مقاومة هامة عند 10300 نقطة، وفي حال تخطّيها والاستقرار أعلاها قد تصل إلى 10800 نقطة على المدى المتوسط.

ويرى النمر أن تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد تؤثر سلبًا على السوق، حال انعكست سلبًا على الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن قرارات “المركزي” الأخيرة برفع حدود السحب النقدي جاءت إيجابية بشكل عام.

من جانبه قال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تسير بشكل إيجابي، الفترة الماضية، عقب التغيرات التي شهدها البنك المركزي، والبورصة المصرية، وهيئة الرقابة المالية، لافتًا، في الوقت نفسه، إلى أن الأزمة التي ما زالت قائمة هي استمرار مبيعات الأجانب.

ويرى عبد القادر أن السوق ستشهد أداء إيجابيًّا، الأسبوع الحالي، مع ميل لجني الأرباح خلال جلسات النصف الأول، فيما تسيطر عمليات المضاربة خلال الأسبوع بالكامل، متوقعًا تحرك المؤشر الثلاثيني في نطاق 10400 و10050 نقطة.

وأشار عبد القادر إلى احتمالية تأثر السوق بتصريحات رئيس “الفيدرالي الأمريكي” حول الاتجاه لمزيد من رفع الفائدة.

وقال إن قرارات البنك المركزي المصري برفع حدود السحب ليست لها صلة مباشرة بالسوق، وإن كانت القرارات الإيجابية التيسيرية تعطي نظرة عامة إيجابية للأوضاع.