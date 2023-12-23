البورصة على موعد مع أداء باهت في آخر أسابيع 2023

يتوقع خبراء ومحللون أداء باهتا للبورصة المصرية في آخر أسابيع العام الحالي بضغط مبيعات المؤسسات، والأجانب لإغلاق المراكز المفتوحة، وتحفظ المستثمرين عن ضخ سيولة جديدة في ظل ترقب لوضع السوق مع بداية العام الجديد.

وقالوا إن الأسبوع الحالي سيسجل أداء عرضيا ضيق النطاق بين 24300 و 25000 نقطة، مع سيطرة لعمليات المتاجرة السريعة من الأفراد.

وتباينت المؤشرات في تعاملات الأسبوع الماضى لينخفض المؤشر الرئيسى “EGX30” بنسبة 1.69%، مغلقا عند 24305 نقطة، بينما ارتفع “EGX70 EWI” متساوي الأوزان للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.45%، مسجلا 5389، كما تراجع”EGX100 ” الأوسع نطاقا بنسبة 0.05% ليستقر على 7764.

وخسر رأس المال السوقي ما قيمته 7 مليارات جنيه، بما نسبته 0.5%، ليغلق عند 1.666 تريليون.

وبلغت التداولات 166.8 مليار جنيه، وهيمنت الأذون والسندات على 88.67% منها، بينما كان نصيب الأسهم 11.33% فقط من تعاملات داخل المقصورة.

وهيمن المستثمرون المحليون على 90.1% من التداولات على الأسهم المقيدة بصافي مبيعات 386.2 مليون جنيه، وفي المقابل اتجه الأجانب والعرب للشراء بنسبة 4.7% و 5.1% من التعاملات على التوالي، بصافي مشتريات 326.8 و 59.4 مليون جنيه على الترتيب بعد استبعاد الصفقات.

وأرجع الخبراء الإغلاقات السلبية للبورصة المصرية الأسبوع الماضي إلى المخاوف التي كانت سائدة من خفض الفائدة، وإغلاقات المراكز المالية للمؤسسات الأجنبية، والمحلية مع نهاية العام، والحركة البيعية على الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات قوية الفترة الماضية.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع، والإقراض، فى اجتماعها الخميس الماضي، للمرة الثالثة على التوالي لتستقر عند 19.25%، 20.25% على الترتيب.

وقالت دعاء زيدان رئيس قطاع الاستثمار في شركة “تايكون” لتداول الأوراق المالية إن السوق ستشهد حركة عرضية ضيقة النطاق هذا الأسبوع، ليتحرك “EGX30” بين 24300 و 25000 نقطة، نتيجة فترة الإجازات، وإغلاقات المراكز المالية للعام، وإغلاق مراكز الشراء الهامشي، وحفاظ المستثمرين على السيولة، والترقب لأوضاع السوق مع بداية العام المقبل، فيما سيتوقف “EGX70 EWI” عند دعم 5300.

وقالت عصمت ياسين رئيس قطاع تداولات الأفراد في شركة أسطول لتداول الأوراق المالية إن “EGX30” سيتحرك في نطاق 24400 و 24700 نقطة، بضغط فترة إغلاقات نهاية العام، متوقعة أن يشهد الأسبوع الحالي حركة مضاربات قوية للمستثمرين الأفراد على أسهم “EGX70 EWI”.

وأرجعت الانخفاضات التي سجلتها السوق الأسبوع الماضي إلى المخاوف التي سادت من اتجاه البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة في اجتماع الخميس الماضى، والحركة البيعية القوية للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية صاحبة شهادات الإيداع الدولية للحصول على الدولار.

وتوقعت أن تشهد السوق فى آخر أسابيع العام توجها شرائيا متحفظا وحذرا من المؤسسات المحلية، وأوصت بتخفيف المراكز في الأسهم القيادية التي حققت ارتفاعات الفترة الماضية.