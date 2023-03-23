البورصة: زيادة سعر عرض «الأصباغ الإماراتية» للاستحواذ علي «باكين للبويات» إلي 36 جنيها للسهم

اعلنت إدارة البورصةالمصرية تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية، للاستحواذ على باكين للبويات .
واستكملت إدارة البورصة أنه تم تعديل سعر عرض الشراء المقدم ليصبح 36 جنيه للسهم بدلاً من 34 جنيه للسهم،.
كما أعلنت إدارة البورصة عن مد فترة سريان العرض لتنتهي في 4/4/2023.
وعلى شركات السمسرة تعديل أوامرها المسجلة بسوق الصفقات الخاصة طبقاً لسعر العرض الجديد.
وتقدمت شركة الاصباغ الوطنية الإماراتية بعرض لشراء 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر للشركة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%.