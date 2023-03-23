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البورصة: زيادة سعر عرض «الأصباغ الإماراتية» للاستحواذ علي «باكين للبويات» إلي 36 جنيها للسهم

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البورصة: زيادة سعر عرض «الأصباغ الإماراتية» للاستحواذ علي «باكين للبويات» إلي 36 جنيها للسهم
جهاد سالم

جهاد سالم

12:12 م, الخميس, 23 مارس 23

اعلنت إدارة البورصةالمصرية تعديل سعر عرض الشراء المقدم من شركة الاصباغ الوطنية القابضة المحدودة الإماراتية، للاستحواذ على باكين للبويات .

واستكملت إدارة البورصة أنه تم تعديل سعر عرض الشراء المقدم ليصبح 36 جنيه للسهم بدلاً من 34 جنيه للسهم،.

كما أعلنت إدارة البورصة عن مد فترة سريان العرض لتنتهي في 4/4/2023.

وعلى شركات السمسرة تعديل أوامرها المسجلة بسوق الصفقات الخاصة طبقاً لسعر العرض الجديد.

وتقدمت شركة الاصباغ الوطنية الإماراتية بعرض لشراء 24 مليون سهم بنسبة 100% من أسهم رأس المال المصدر للشركة وبحد أدنى للتنفيذ نسبة 75%.

جهاد سالم

جهاد سالم

12:12 م, الخميس, 23 مارس 23