البورصة : زيادات رءوس الأموال تسجل 10 مليارات جنيه منذ بداية 2022

سجلت زيادات رءوس الأموال للشركات المقيدة في البورصة المصرية حوالي 10 مليارات جنيه، في الفترة منذ بداية العام الحالي 2022 وحتى نهاية تعاملات شهر أغسطس.

وتشمل هذه القيمة كل أنواع الزيادات، وتوزعت بواقع 4.2 مليار جنيه الربع الأول من العام، وبقيمة 1.8 في الربع الثاني، ونحو 4.1 مليار جنيه خلال شهري يوليو وأغسطس.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات البورصة المصرية شهدت قفزة 153.5% بتعاملات شهر أغسطس، لتصل إلى مستويات 100.9 مليار جنيه، مقابل 39.8 مليار جنيه في يوليو.

وصاحَب هذه القفزة زيادة قوية في كمية التداول إلى 19.854 مليون ورقة مالية، مقارنة بـ6.634 مليون ورقة مالية، وعدد العمليات المنفَّذة لتصل إلى 1.299 مليون عملية، مقارنة بـ532 ألف عملية في يوليو.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، فقد استحوذت الأسهم على 54.84% من إجمالي التداولات داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات من التداولات 45.16%.

واقتنص المستثمرون المحليون النسبة الكبرى من التعاملات خلال الشهر بنسبة 82.8%، بينما كان نصيب الأجانب 11.9% من التعاملات بصافي مبيعات 4.55 مليار جنيه، والعرب بنسبة 5.3%، بصافي مشتريات 187.9 مليون جنيه.