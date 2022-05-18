البورصة «رهينة» فى قبضة التحركات العرضية وسط ترقب لتحركات «CIB» و«هيرميس»

توقع خبراء البورصة المصرية استمرار التحركات العرضية المسيطرة على أداء مؤشرات السوق خلال الفترة المقبلة، لحين ظهور أخبار إيجابية تحفز القوى الشرائية الغائبة عن المشهد الحالي.

وربط الخبراء تحرك مؤشر EGX30 الرئيسى بأداء سهمى «البنك التجارى الدولى» و«هيرميس»، وقدرة كل منهما على البقاء أعلى مستويات 39 جنيها للأول و14.5 للثاني، متوقعين تحركات عرضية للمؤشر بين منطقتى 10300 – 10700 نقطة.

وتراجع سهم CIB بنسبة %1.47 مسجلًا مستوى 40.3 جنيه، بينما صعد «هيرميس» بنحو %0.07 مستقرًا على 15.19 جنيه.

وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة الثلاثاء، وسط مشتريات محلية وعربية، مقابل مبيعات أجنبية.

وتراجع EGX30 أمس بنسبة %0.22 ليغلق على 10438 نقطة، بينما صعد EGX70 متساوى الأوزان بنسبة %0.48 لينهى الجلسة على 1830 نقطة، وارتفع كذلك المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 بنسبة %0.38 ليغلق على 2768 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات بجلسة أمس نحو 613.6 مليون جنيه، وربح رأس المال السوقى نحو 508.7 مليون، ليغلق على 689.56 مليار جنيه، مقابل 689.05 مليار بنهاية تداولات الاثنين.

وعلى صعيد تعاملات المستثمرين، اتجهت تعاملات المصريين والعرب إلى الشراء، بصافى 10.13 و16.16 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه بيعى للأجانب بصافى 26.29 مليون جنيه.

قال إيهاب السعيد، خبير سوق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة السابق، أن السوق باتت رهينة فى قبضة التحركات العرضية خلال المدى المتوسط، فى ظل غياب المحفزات والأخبار الإيجابية عن المشهد.

وتوقع السعيد تحرك المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 بشكل عرضى بين 10300 إلى 10700 نقطة خلال المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن حركته ستكون مرهونة بأداء سهمى «البنك التجارى الدولى CIB» و«المجموعة المالية هيرميس».

وتابع: مستوى 39 جنيها سيكون معيار الفصل لمستقبل تحركات سهم «CIB» وكذلك 14.5 جنيه لسهم «هيرميس»، خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه فى حال نجاح الأسهم بالبقاء أعلى تلك المستويات فإن الاتجاه سيكون نحو التحرك العرضى المائل للصعود، أما فى حال كسرها لأسفل فإن الأسهم قد تتعرض لضغوط بيعية ومن ثم تأثيرها بشكل سلبى على السوق.

ورجح السعيد تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 عرضيًا بين 1780 إلى 1800 نقطة حتى إشعار آخر.

ولفت إلى أن التداولات فى جلسة الثلاثاء جاءت ضعيفة، وتعد مؤشرا لغياب القوى الشرائية عن السوق فى الفترة الراهنة.

من جهته، قال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن الحركة الروتينية تسيطر على تحركات البورصة المصرية فى الفترة الراهنة.

وأضاف أن الجوانب المحيطة بعملية الاستثمار فى البورصة غير مشجعة، مما تتسبب فى تحركات عرضية للمؤشرات، وسط غياب تام للحوافز التشجيعية عن السوق.

وأوضح العضو المنتدب لشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، أن السوق تشهد تقلصا فى أحجام المحافظ المالية بشكل ملحوظ، مؤكدًا ضرورة العمل على تحفيز السوق وذلك عبر مجموعة من الإجراءات أبرزها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية. وتوقع أبوحسين، استمرار التحركات العرضية لمؤشرات البورصة خلال المدى القصير