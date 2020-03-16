البورصة تُوقف التعامل على 110 أسهم لهبوطها بأكثر من 5%

أوقفت إدارة البورصة المصرية التعاملات على أسهم 110 شركات مقيدة، لمدة 10 دقائق، لهبوطها بأكثر من 5% وذلك بحلول الساعة 1 ظهرًا بجلسة اليوم الإثنين.

وتضمنت تلك القائمة أغلب القياديات وعلى رأسها سهم “التجاري الدولي”، و”طلعت مصطفى” و”إعمار مصر”، و”مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، و”القلعة للاستشارات المالية”.

وهوي المؤشر الرئيسي “egx30” بـ 8.4% ليصل 9296 نقطة، والمؤشر “egx70 ewi” بـ 6.6% مسجلاً 947.7 نقطة، كما هبط “egx50” بـ 7.2% ليصل 1322 نقطة، ونظيرهُ الأوسع نطاقًا “egx100” بـ 5.5 بـ 1029 نقطة .

وبلغت تداولات الأسهم 315.5 مليون جنيه، ومن إجمالي الأسهم المتداولة والبالغة 150 سهما، ارتفع أداء 3 أسهم فقط، وانخفض 117 أخرى، ولم يتغير أداء الباقية، وسجل رأس المال السوقى 528.899 مليار جنيه.

وشهدت البورصة أمس الأحد، ما يشبه الإعصار المدوى، خسرت خلاله ما يعادل 40 مليار جنيه، وتراجع مؤشرها الرئيسى بأكبر وتيرة يومية منذ جلسة 25 نوفمبر 2012، حين هوى المؤشر بنسبة %9.58 – نتيجة للمخاوف بشأن تفشى فيروس كورونا.

وانهالت عمليات البيع العنيفة للمؤسسات الأجنبية منذ الدقائق الأولى للجلسة، خاصة على الأسهم القيادية صاحبة الأوزان النسبية، وعلى رأسها سهم البنك التجارى الدولى الذى سجل أدنى مستوياته خلال عام ليغلق عند 63 جنيها.

وهبط EGX30 بنسبة %9.34 إلى 10148 نقطة، وEGX70 بنسبة %7.37 إلى 1015 نقطة ، وهبط EGX100 الأوسع نطاقاً %7.09 إلى 1089 نقطة.