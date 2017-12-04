البورصة تُغلق على هبوط جماعى

رجب عزالدين: اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب. هبط egx30 بنسبة 0.96% عند مستوى 14572 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.34%، عند مستوى 787نقطة، كما هبط اﻷوسع نطاقًاEGX100 بنسبة 1.04% عند 1841 ن



رجب عزالدين:

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب.

هبط egx30 بنسبة 0.96% عند مستوى 14572 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.34%، عند مستوى 787نقطة، كما هبط اﻷوسع نطاقًاEGX100 بنسبة 1.04% عند 1841 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 0.84% عند 2520 نقطة ، بينما هبط المؤشر العشرينى بنسبة 0.93% عند مستوى 14178 نقطة.

بلغت قيمة التداول على الأسهم فقط مليار جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 83.7 مليون جنيه، و4.1 مليون جنيه، و13 ألف جنيه، على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء، بصافى قيم تداولات بلغت 76.3 مليون جنيه، و8 ملايين جنيه، و3.4 مليون جنيه على التوالى.

وصعد 48 سهما من إجمالى 193 سهما متداولا، بينما هبط 120 سهما، وبقى 25 سهما دون تغيير.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على صعود طفيف لمؤشراتها وسط اتجاه للمؤسسات المصرية والعربية، وصعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 0.90% عند مستوى14713 نقطة، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.30%، عند مستوى 797 نقطة.

