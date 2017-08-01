البورصة تُعدِل قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع

منى عبد الباري:



أصدر رئيس البورصة المصرية الدكتور محمد عمران قرارا تنفيذيا بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لإصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية للشركات المدرجة بالبورصة.



جاء ذلك بعد إقرار مجلس إدارة البورصة التعديلات الجديدة في 30 يوليو الماضي واعتماد هيئة الرقابة المالية اليوم الأول من شهر أغسطس.



وقال عمران إن موافقة هيئة الرقابة المالية على مقترحات إدارة البورصة بتعديلات تتعلق بقواعد قواعد بتحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية في البورصات الخارجية جاء في إطار حرص الجهات الرقابية والتنظيمية لسوق المال المصري على مواكبة التطورات الاخيرة في خطة الاصلاح المالي الاقتصادي.



وأضاف عمران أن إدارة البورصة وبالتنسيق مع الجهات الرقابية كانت قد أصدرت قرار في عام 2015 يقضي بإلزام المتعاملين على شهادات الإيداع بصرف مستحقاتهم بالعملة المحلية.



وكان رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، قال في تصريحات خاصة لـ”المال” إن الهيئة ستعتمد قرار تعديل القواعد المنظمة لشهادات الإيداع الدولية خلال الأسبوع الجاري.



وفيما يلي نص التعديل



أولاً:



تستبدل الفقرة الأولي من المادة رقم 3 من “قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة” والملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:

“يجب أن تقدم طلبات التحويل من/إلي شهادات الإيداع الأجنبية للبورصة من خلال الشركات والجهات الأعضاء بالبورصة، ويلتزم بنك الإيداع ووكيله وأعضاء البورصة بمراعاة قواعد التعامل بالنقد الأجنبي الصادرة من البنك المركزي المصري في هذا الخصوص، وفي حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلي شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري”.



ثانياً:



تستبدل الفقرة الثانية من المادة الثامنة من الإجراءات التنفيذية الملحقة بقرار رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013 ب “قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيدة بالبورصة” والملحقة بقرار السيد/ رئيس البورصة رقم 85 لسنة 2013، والمعدلة بقرار تنفيذي رقم (131) لسنة 2015 بشأن تعديل القواعد والإجراءات التنفيذية لعمليات إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية، والمؤرخ في 29/6/2015، بالفقرة التالية:





“وفي جميع الأحوال تتم جميع تعاملات الملاك المستفيدين المصريين سواء بالبيع أو الشراء او التحويلات من وإلي شهادات الإيداع من خلال أعضاء البورصة، وفي حالة بيع الشهادات يلتزم أمين الحفظ المحلي بتحويل عوائد بيع الشهادات لحساب المالك العميل باحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري ولا يجوز لعضو البورصة التنازل عن تلك الشهادات لأمين حفظ من غير أعضاء البورصة”

