البورصة تَصعد فى افتتاح تعاملات الثلاثاء

رجب عزالدينافتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول.وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07 % عند مستوى 16792نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% عند مستوى 862 نقطة حتى الساعة 11:00.واختتمت البورصة المصرية تعام



رجب عزالدين

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود ملحوظ بين مؤشراتها حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.07 % عند مستوى 16792نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.27% عند مستوى 862 نقطة حتى الساعة 11:00.

واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب حيث هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.01 % عند مستوى 16780نقطة،بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.79% عند مستوى 860 نقطة.

كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% عند مستوى 2196 نقطة، بينما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.59% عند مستوى 2914 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.03% عند مستوى 17183 نقطة.