البورصة توقف 94 سهماً 10 دقائق لتجاوزها نسب الهبوط المقررة

انخفض مؤشر "egx30" الرئيسي بنسبة 4.25 ليصل إلى مستوى 13314 نقطة، ومؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتويطة 4.4% إلى 512 نقطة.

قررت إدارة البورصة المصرية إيقاف التعامل على 94 سهماً لمدة 10 دقائق خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد ، بسبب تجاوزها نسب الهبوط المقررة البالغة 5%.

وجاءت ضمن قائمة الأسهم كل من طلعت مصطفى القابضة والقلعة القابضة وبالم هيلز وبايونيرز وسيدي كير وحديد عز وأوراسكوم للاستثمار وسوديك ومصر الجديدة للإسكان وهيرميس.

وبحلول منتصف تعاملات الجلسة انخفض مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 4.25 ليصل إلى مستوى 13314 نقطة، ومؤشر “egx70” للأسهم الصغيرة والمتويطة 4.4% إلى 512 نقطة.

ورجح محللون فنيون أن يشهد الأسبوع الحالى الذى تقطعه فى المنتصف إجازة عيد الميلاد تحركات بين (13720) و(14200) نقطة، وسط صعود انتقائى لعدد من الأسهم بقطاعات مختلفة.

وأنهت البورصة المصرية تعاملات أسبوعها المنقضى على ارتفاع جماعى لمؤشراتها، وأرباح لرأس المال السوقي، بدعم مشتريات أجنبية.

قال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أمان لتداول الأوراق المالية، إن «الثلاثينى» من المتوقع أن يتأرجح هذا الأسبوع، وتشهد جلسات النصف الأول تحركات هادئة، ثم يتحول للصعود بالنصف الثاني.

رجح تحرك «EGX70» بين (13850) و(14200) نقطة، مع هيمنة سهم التجارى الدولى عليه، الذى من المتوقع أن يستهدف صعودًا محدودًا بين 82 و85 جنيهًا، مقارنة بإغلاق 83 جنيهًا الخميس الماضي.

توقع تحرك سهم المنتجعات السياحية بين 2.30 و2.55 جنيه، مقابل إغلاق 2.39 جنيه، وبايونيرز بين 5.25 و5.55 جنيه، مقارنة 5.37 جنيه الخميس الماضي، والقلعة القابصة بين 2.40 و2.65 جنيه، مقابل 2.47 جنيه.

على صعيد المؤشر السبعيني، قال الأعصر إنه من المتوقع تحركه فى نطاق (533) و(540) نقطة، مع تحركات مجموعة من أسهمه أبرزها الكابلات الكهربائية بين 1.35 و1.47 جنيه، مقابل 1.43 جنيه الخميس الماضي، والعامة لمنتجات الخزف والصينى «شيني» بين 2.75 و3.05 جنيه، مقابل 2.8 جنيه الخميس، والقناة للتوكيلات الملاحية بين 14 و15 جنيهًا، مقابل 14.2 جنيه.

قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز القابضة لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يتحرك السوق عرضيا مائلا للهبوط بالنصف الأول من الأسبوع، على أن يبدأ بالصعود فى النصف الثانى عقب العودة من إجازة عيد الميلاد.

رجح استهداف المؤشر الثلاثينى بين (13720) و(14000) نقطة هذا الأسبوع، فيما قدر تحركات سهم البنك التجارى الدولى بين 78.5 و84.90 جنيه فى يناير، مشيرًا إلى أنه مازال المُسيطر على تحركات المؤشر.

يرى أنه من المرجح أن تستعيد السوق تعافيها فى الربع الأول من العام الجاري، مع استمرار البنك المركزى فى سياسته النقدية التوسعية، واستمرار تراجع التضخم.