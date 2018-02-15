البورصة توقف 3 عملاء عن الشراء

مصطفى طلعتأعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، إيقاف استفادة 3 عملاء عن الشراء بالسوق، تنفيذاً لقرار صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية وحين انتهاء فترة التحقيقات.وقالت البورصة في بيان منشور على شاشات التداول إن إيقاف العملاء جاء بقرار من رئيس الرقابة المالية (203) لسنة 2018، بشأن إيقاف

مصطفى طلعت



أعلنت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، إيقاف استفادة 3 عملاء عن الشراء بالسوق، تنفيذاً لقرار صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية وحين انتهاء فترة التحقيقات.

وقالت البورصة في بيان منشور على شاشات التداول إن إيقاف العملاء جاء بقرار من رئيس الرقابة المالية (203) لسنة 2018، بشأن إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل (شراء) في سوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام قرار مجلس الهيئة (40) لسنة 2017.

وجاءت الأكواد الموقوفة، وفق بيان البورصة، على النحو التالي: “500934 و 441868 و 597286”.

جدير بالذكر أن القرار رقم 40 لسنة 2017 ينص على أنه فى حال اتخاذ الإجراء الاحترازي بإيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل، فإنه يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز 3 أشهر، وفى حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم فى الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.