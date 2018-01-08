البورصة توقف عميلا عن التداول شهرا بسبب التلاعب

مصطفى طلعت: قررت إدارة البورصة إيقاف الكود الموحد "722023" عن التعامل شراء على جميع الأوراق المالية لمدة شهر اعتبارا من اليوم وحتى جلسة 7 فبراير المقبل نتيجة للتلاعب. وأشارت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الإثنين، أن إيقاف الكود جاء استناداً إلي القرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن القواع

مصطفى طلعت:

قررت إدارة البورصة إيقاف الكود الموحد “722023” عن التعامل شراء على جميع الأوراق المالية لمدة شهر اعتبارا من اليوم وحتى جلسة 7 فبراير المقبل نتيجة للتلاعب.

وأشارت البورصة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الإثنين، أن إيقاف الكود جاء استناداً إلي القرار رقم 37 لسنة 2017 بشأن القواعد التي تحد من الممارسات الضارة بآليات التداول، وعلى توصية لجنة مراقبة عمليات التداول اليومي.

وكان مجلس إدارة البورصة قد وافق على إعطاء رئيس البورصة الحق في إيقاف أكواد المستثمرين عن التعامل حال وجود مخالفات في آليات التداول، وذلك للحد من الممارسات التي تضر بالسوق.

وسمحت البورصة لرئيسها باتخاذ كافة الإجراءات لإيقاف استفادة العميل من آلية وضع الطلبات والعروض عند التعامل في السوق سواء على ورقة أو مجموعة من الأوراق أو على مستوى السوق ككل ولمدة لا تتجاوز شهر حال قيام متعامل أو مجموعة من المتعاملين بمخالفة أحكام قانون سوق رأس المال أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، لحين انتهاء تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية في الحالات المحولة لها من إدارة البورصة.