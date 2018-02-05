البورصة توقف عملاء عن الشراء 3 أشهر

مصطفى طلعت:أعلنت البورصة المصرية اليوم الاثنين، إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل بالشراء فى السوق كله، لمدة 3 اشهر او لحين انتهاء فترة تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما نسب إليهم.وجاءت الاكواد الموحدة للعملاء الموقوفين على النحو التالي: 722023 و 2053941.وأوضحت البورصة في إفصاح منش

مصطفى طلعت:

أعلنت البورصة المصرية اليوم الاثنين، إيقاف استفادة بعض العملاء من التعامل بالشراء فى السوق كله، لمدة 3 اشهر او لحين انتهاء فترة تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية فيما نسب إليهم.

وجاءت الاكواد الموحدة للعملاء الموقوفين على النحو التالي: 722023 و 2053941.

وأوضحت البورصة في إفصاح منشور على شاشات التداول أنه صدر قرار من الرقابة المالية رقم (146) لسنة 2018 بتاريخ 04/02/2018 بشأن إيقاف إستفادة العملاء المذكورين من التعامل (شراءً) في سوق الأوراق المالية وفقاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين إنتهاء التحقيقات بالهيئة أيهما أقرب.