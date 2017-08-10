البورصة توقف سهم ريكاب مجددا

مصطفى طلعت قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية، اليوم الخميس، لحين الرد على الاستفسارات الخاصة بزيادة رأس المال الشركة عن طريق مبادلة الأسهم بينها وبين شركة وادى دجلة للتنمية العقارية. يشار إلى أن البورصة أوقفت التعامل على سهم ريكاب، خلال جلسة تداولات أمس



مصطفى طلعت

قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة ريكاب للاستثمارات المالية، اليوم الخميس، لحين الرد على الاستفسارات الخاصة بزيادة رأس المال الشركة عن طريق مبادلة الأسهم بينها وبين شركة وادى دجلة للتنمية العقارية.

يشار إلى أن البورصة أوقفت التعامل على سهم ريكاب، خلال جلسة تداولات أمس، كما ألغت جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية، لحين إرسال الخطة المستقبلية للشركتين بعد قرار الاندماج.

كانت شركة النعيم، قد أعلنت الثلاثاء عن موافقة مجلس الإدارة على اندماج شركة ريكاب للاستثمارات المالية التابعة لها، مع وادي دجلة العقارية لإنشاء كيان جديد تبلغ قيمته الدفترية 3.5 مليار جنيه، عبر زيادة رأسمال ريكاب 300 مليون سهم بالقيمة العادلة البالغة 11 جنيهًا للسهم.

وقال حسين شبكشي، رئيس مجلس إدارة شركة “النعيم” القابضة، خلال مؤتمر صحفي، إن شركته دخلت في تحالف مع وادي دجلة بغرض تعظيم النشاط العقاري للشركة عن طريق زيادة رأسمال ريكاب.