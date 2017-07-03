البورصة توقف جميع العمليات المنفذة على سهم أسيك

منى عبدالباري: قررت البورصة المصرية إلغاء جميع التعاملات التي تمت على سهم شركة أسيك للتعدين- أسكوم، قبل الساعة الواحدة وتسعة وثلاثون دقيقة؛ بسبب عدم توضيح الشركة موقف أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي. وقالت إدارة البورصة في بيان نشر عبر شاشات التداول اليوم الإثنين، إنه :"بالإشارة إل

منى عبدالباري:

قررت البورصة المصرية إلغاء جميع التعاملات التي تمت على سهم شركة أسيك للتعدين- أسكوم، قبل الساعة الواحدة وتسعة وثلاثون دقيقة؛ بسبب عدم توضيح الشركة موقف أرباحها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقالت إدارة البورصة في بيان نشر عبر شاشات التداول اليوم الإثنين، إنه :”بالإشارة إلى القوائم المالية المجمعة عن الفترة المالية المنتهية 31 مارس 2017 والمعلن عنها علي شاشات التداول اليوم، ورد بيان من الشركة تفيد فيه أن فروق أسعار الصرف البالغة 245.104 مليون جنيه مصري ضمن (إيرادات/ تكاليف تمويلية) نتج أغلبه من تقييم الرصيد المستحق بين شركتى أسكوم بريشيوس ميتالز إثيوبيا وشركة أسكوم للجيولوجيا والتعدين إثيوبيا المملوكتين بالكامل للشركة البالغ قدرة 27.9 مليون دولار أمريكي بنهاية مارس”.

وتابع البيان :” أنه فى حال عدم الأخذ فى الاعتبار احتساب فرورق أسعار الصرف فإن مبلغ صافى الخسارة فى قائمة الدخل المجمع للشركة يبلغ خسارة قدرها 21.69 مليون جنيه مصرى، لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الاطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان في الساعة 1.39 دقيقة من مساء الإثنين”.

وكانت أسيك أعلنت صباح اليوم نتائجها المالية المجمعة عن الربع الأول من العام الحالي، والتي أظهرت تحولها للربحية بقيمة 232 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 8.9 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق.

وأظهرت النتائج المالية ارتفاع إيرادات النشاط خلال الفترة المذكورة إلى 268.7 مليون جنيه، مقارنة بـ 178 مليون جنيه الفترة المناظرة من العام الماضي، وكذلك الإيرادات التمويلية بقيمة 254 مليون جنيه، مقارنة بـ 14 مليون جنيه فقط بالفترة المماثلة من 2016 .

وارتفع سهم أسيك حتى منتصف التداولات بنسبة تجاوزت الـ20% مسجلا 9.37 جنيه، بينما كان أعلى سعر سجله السهم خلال الجلسة 9.40 جنيه.